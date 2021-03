We hebben er allemaal wel eens last van. Die vervelende katers na een gezellig avondje borrelen. Je voelt je misselijk, hebt hoofdpijn en een droge mond. Ik ga nooit meer drinken, beloof je aan jezelf. Een belofte waarvan je weet dat je hem toch wel zult verbreken als iemand volgend weekend weer die fles wijn opentrekt.

Happy hour

We kunnen allemaal wel een goede reden bedenken om een borrel te drinken. Misschien heb je wel een nieuwe baan aangeboden gekregen, zit er een vijf in de klok of zit je gewoon gezellig met wat vrienden in het weekend te borrelen. De een kan altijd meer hebben dan de ander, maar om die vervelende kater kunnen de meesten niet heen. De ochtend erna is dan vaak ook niet zo gezellig. Wakker worden met een bonkend hoofd en je maaginhoud die je al omhoog voelt komen, we hebben wel eens betere ochtenden gehad. Maar hoeveel dagen zullen we nou eigenlijk kwijt zijn al al die katers? Het bedrijf Healthyspan zocht het voor je uit.

Onderzoek

Uit een onderzoek, waar maar liefst 2.000 mensen aan meewerkten, blijkt dat volwassenen gemiddeld één keer per week wakker worden met knallende koppijn als ze iets te diep in het glaasje hebben gekeken. Healthspan heeft met de resultaten van dit onderzoek een rekensom gemaakt. En wat blijkt? De gemiddelde mens heeft in zijn hele leven 724 uur last van die vervelende kater. Dat staat dus gelijk aan twee jaar! Pak die paracetamol alvast maar weer uit het medicijnkastje dus.

