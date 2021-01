Keerzijde van optimisme

Het glas halfvol in plaats van halfleeg zien is een goede levensinstelling die je ver brengt. Doemdenken zet echt geen zoden aan de dijk. Positief denken heeft veel voordelen, maar het kan je ook ten onrechte het gevoel geven dat je heel goed in je vel zit terwijl dit misschien niet het geval is. Het gevolg? Als we denken dat alles 24/7 in orde is, is er geen motivatie en ruimte om onszelf te verbeteren.