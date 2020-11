Welkom in 2020: SGP vindt baas in eigen buik ‘niet van deze tijd’

In 1970 gingen de Dolle Mina’s de straat op om te strijden voor het recht dat vrouwen zelf mogen beslissen of ze een abortus ondergaan of niet. Nu zijn we 50 jaar verder en roept de SGP openlijk dat baas in eigen buik zijn ‘niet meer van deze tijd’ is.

Je leest het goed: dit komt niet uit de koker van de Speld. ‘Baas in eigen buik? Dat is niet meer van deze tijd! Er zit een baasje in die buik. Een groeiend, kwetsbaar mensje. Laten we dáár eens voor opkomen! #weekvanhetleven’, twittert SGPnieuws.

Omdenken

De ambtenaren van de SGP hebben vast een cursus omdenken gehad en probeerden dat met deze hallucinatietweet in de praktijk te brengen. Iets wat nog niet meer is dan een klompje cellen – want daar hebben het we over – bombarderen tot de baas: wat een briljant idee. De bedenker van deze draak van een uitsmijter was er zelf vast mee in z’n nopjes. Laten we corona-wise hopen dat hij het niet van enthousiasme in het gezicht van zijn mede-kerkgangers heeft staan schreeuwen tijdens een drukbezochte dienst, maar dat terzijde.

Dolk in de rug

Het voortouw wordt genomen door Kees van der Staaij. Een man die in zijn hele leven nooit zal ervaren hoe het is om ongesteld te worden, om zwanger te zijn, om een kind op de wereld te zetten. Die dus precies nul ervaring heeft met het fenomeen baarmoeder, maar zich toch het recht toe-eigent te bepalen om vrouwen die ongewild zwanger zijn een abortus te verbieden. Omdat hij ergens ook wel vermoedt dat hij daar niet mee wegkomt, schuift hij die verantwoordelijkheid nog liever af op een embryo. Dat hij meer vertrouwen heeft in een ongeboren vrucht dan in het beslissingsvermogen van de vrouw die de vrucht draagt, is een dolk in de rug die niets met naastenliefde te maken heeft.

Minimale bedenktijd

Gelukkig is er ook goed nieuws. D66 wil af van de verplichte minimale bedenktijd voor een abortus. Nu mag pas vijf dagen nadat de vrouw een arts heeft gesproken een abortus plaatsvinden. Dat maakt de emotionele last voor vrouwen nog zwaarder. Want laten we wel zijn: níemand ondergaat een abortus voor d’r plezier. D66 noemt de maatregel dan ook ‘onnodig en betuttelend’.

‘Een abortus is een keuze die vrouwen niet lichtzinnig maken. Waarom zou de wet dan voor hen bepalen hoe lang ze daarover moeten nadenken? Bovendien zijn artsen heel goed in staat om het gesprek hierover met vrouwen aan te gaan en eventueel een bedenktermijn met ze af te spreken’, zegt kamerlid Pia Dijkstra.

Meer vrouwen als Pia Dijkstra aan de top en een sterilisatieplicht voor alle mannen met hetzelfde gedachtegoed als Kees van der Staaij: ideetje?

Abortus redt levens

Zaterdag vindt in Den Haag de Mars voor het leven plaats. De Bovengrondse en het Humanistisch Verbond plannen een tegendemonstratie. ‘We vinden het belangrijk dat de andere kant om te mogen kiezen ook wordt belicht. Daarom zullen we termen als ‘liefde’, ‘opluchting’, ‘begrip’ en ‘vertrouwen’ op onze buik schrijven. Onze campagne heet ‘Abortus redt levens’. Ik hoop dat we daar zaterdag bij stil kunnen staan naast elkaar’, zegt woordvoerder Eva de Goeij tegen het AD.

