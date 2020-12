Zo kom je de kerstdagen in je eentje door

Deze Kerstmis ziet er op zijn zachts gezegd íets anders uit dan we gewend zijn. Sommige mensen zullen het met familie of vrienden vieren, maar er zijn ook een hoop mensen die er bewust voor kiezen thuis te blijven dit jaar. Maar hoe doe je dat? Kerst alleen vieren?

In je eentje kerst vieren hoeft echt niet zo eenzaam te zijn als het misschien lijkt. Ten eerste: er zijn dit jaar velen die Kerstmis zonder bezoek vieren, dus echt alleen ben je niet. Ook is het soms juist fijn op je vrije dagen geen verplichtingen te hebben. Toch heeft alleen-zijn ook mindere kanten. Om te zorgen dat jij kerst zo goed mogelijk in je eentje doorkomt, zetten wij wat tips voor je op een rij.

Duik een boek in

Eindelijk niets aan je hoofd. Wat is nou een beter moment dan dit om een goed boek in te duiken? Je waant je even in een andere wereld en vooral als het een pageturner is vliegt de tijd zo voorbij. Tips nodig? Eerder dit jaar gaf hoofdredacteur Debby een prachtige lijst met boekentips!

Kijk al die series waar je eerst geen tijd voor had

Ben je nog steeds niet bij met al je series? Dit is de tijd. Zet al die nieuwe seizoenen en nu je toch bezig bent – doe eens gek – begin met een nieuwe serie. Zie hier welke nieuwste films en series je wil zien of neem een kijkje naar de meest bekeken serie op Netflix óóit. Wil je in de Kerstmis-sfeer blijven? Dan hebben we ook wat tips voor je.

Ga sporten

Je wil het misschien niet horen, we begrijpen het, maar we gaan het toch zeggen. Ga sporten! Erna ben je niet alleen trots op jezelf, het helpt ook je algehele gemoedstoestand te verbeteren. Het hoeft echt niet lang te duren. Om je een handje te helpen hebben we een work-out van maar 2 minuten voor je uitgezocht.

Blik terug op 2020

Met het einde van het jaar in zicht is het tijd de balans op te maken. 2020 was natuurlijk geen topjaar, maar je kan vast wat dingen bedenken die mooi, ontroerend of memorabel waren. Zet die momenten op een rijtje en denk ook meteen na over 2021. Hoe zie je het jaar voor je? Waar hoop je op? Wat zou je graag anders zien? Zo ga je fris en hopelijk met hernieuwde moed het nieuwe jaar in.

Zorg goed voor jezelf

We zeggen het vaker en we doen het nu weer opnieuw: zorg goed voor jezelf. Verander je huis in een spa, sla van tevoren wat maskers in voor je huid en haren en leg voor de vorm twee komkommerschijfjes op je ogen. Ontspan, geniet en kom tot rust. Je verdient het! Wil je weten welke vorm van zelfcare bij je past? Hier lees je per sterrenbeeld wat het beste voor je werkt.

Zoek een goede playlist op

Muziek helpt je beter te laten voelen. Hup, schiet op, zoek je favoriete playlist uit en zet ‘m op. Het liefst verdrink je even niet in zelfmedelijden en ga je voor de vrolijke noot, maar hey, jij weet het beste waar je zin in hebt. Iedereen heeft een andere muzieksmaak, lees hier wat dat zegt over je persoonlijkheid.

Zoek een nieuwe (of oude) hobby

Brei een trui, pak je gitaar op of knutsel wat moois in elkaar. Creatief bezig zijn is niet alleen heel leuk, het is ook goed voor je. Vooral resultaat en voortgang zien motiveert. Hoe meer je tekent, hoe beter je wordt. Toch weten we allemaal dat hier tijd voor vrij maken soms lastig is. Daarom zijn deze kerstdagen een mooie aangelegenheid om weer creatief aan de slag te gaan. Op zoek naar een nieuwe hobby? Doodlen is de laatste hype.

