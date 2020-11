Kerstkriebels? Hier verheug jij je het meest op volgens je sterrenbeeld

Is het optuigen van de kerstboom het hoogtepunt van de feestdagen voor jou, of ben je juist de dagen aan het aftellen tot je ongegeneerd tien keer kunt opscheppen tijdens het kerstdiner? Waar jij je het meest top verheugd verschilt per sterrenbeeld.

Het staat in de (kerst)sterren geschreven wat jou het meest gelukkig maakt tijdens de feestdagen.

Waterman

Jij hoop ieder jaar toch nog op een witte kerst. Watermannen kijken met de feestdagen namelijk het meest uit naar het koude, gure weer. Terwijl anderen het liefst bij de houtkachel blijven zitten, is het voor dit sterrenbeeld puur genieten in de kou.

Vissen

Vissen zijn echte dromers, die maar al te graag in magie geloven. De decembermaand vol lichtjes, romantische verhalen en kerstfilms om bij weg te zwijmelen zijn dan ook ideaal voor dit sterrenbeeld. Je kunt je zonder gene net zo verheugen op de kerstdagen als de jonge telgen van de familie, hopen op de komst van de kerstman incluis.

Ram

Geen kerst zonder kerstverlichting. Rammen zijn erg gevoelig voor sfeer en kunnen dan ook niet wachten tot de lichtjes aangestoken mogen worden en alle kerstversiering van zolder gehaald wordt. Omdat de Ram toch een beetje competitief ingesteld is, is het wel of niet mogen plaatsen van de piek ieder jaar weer het spannende momentje.

Stier

Kerststol, koekjes, chocolade, gourmet, rollade, frietjes en ijs… voor dit sterrenbeeld is er niets zo leuk en belangrijk als het eten tijdens de kerstdagen. De kerstgedachte kan de Stier gestolen worden, als het eten maar goed is en de tafel beide kerstdagen maar goed gevuld is.

Tweelingen

Tweelingen zijn nieuwsgierig van aard, en kijken dan ook ieder jaar het meest uit naar de cadeautjes onder de kerstboom. Speculeren over de inhoud van de pakjes en het uitpakken daarvan is voor deze sterrenbeelden dan ook zonder twijfel het hoogtepunt.

Kreeft

Kreeften staan erom bekend best sentimenteel te zijn. Ze verheugen zich ieder jaar dan ook het meest op de nostalgische gevoelens die omhoog komen tijdens de kerstdagen. Herinneringen ophalen met familie maakt hen zielsgelukkig. Om over die grappige oude jeugdfoto’s en -video’s maar te zwijgen.

Leeuw

Ieder excuus om te shoppen pak jij met twee handen aan. Voor de Leeuw is het shoppen voor kerstcadeautjes dan ook het hoogtepunt van de feestdagen. Een van je favoriete dingen is anderen blij maken, en dat kan natuurlijk heel goed met het geven van attente cadeautjes.

Maagd

Dit sterrenbeeld is heel gevoelig voor geur en sfeer, en kijkt dan ook het meest uit naar de welbekende geur van de dennennaalden. Het uitzoeken en in huis halen van de kerstboom is dan ook een van de fijnste dingen voor de Maagd, net als de geurkaarsen in spicy geuren én de lekkerste etensgeuren die uit de keuken komen, natuurlijk.

Weegschaal

Jij bent dol op schoonheid en vindt het inpakken van je zorgvuldig uitgekozen kerstcadeaus dan ook ieder jaar weer een feestje. En reken maar dat je even een fotootje maakt van alle presentjes onder de boom.

Schorpioen

Jij weet wat je wilt in het leven, en je weet dus ook maar al te goed wat je voor cadeautjes krijgen wilt. Het bedenken en uiteindelijk samenstellen van je wishlist voor kerst is dan ook iets waar de Schorpioen weken – maanden – naar uit kan kijken.

Boogschutter

Boogschutters stellen graag doelen en zijn ambitieus ingesteld. Voor jou is het dan ook iedere kerst weer de uitdaging om jouw kersttafel nóg mooier te maken dan het jaar daarvoor. Urenlang Pinterest afstruinen, dagen door de winkels lopen op zoek naar inspiratie en ’s ochtends al beginnen met tafel dekken: het is een groot feest voor dit sterrenbeeld.

Steenbok

Het leukste deel van de kerstdagen vindt de Steenbok de tradities. Een groot feest hoeft kerst voor jou niet te zijn, maar je kunt onwijs genieten van het in stand houden van de kersttradities waar je mee opgegroeid bent. Dansen rond de kerstboom in je pyjama? Of gourmetten met de héle familie? Je doet het als volwassene ook nog. Met een big smile.

