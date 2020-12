De decembermaand is zelfs nu alles anders is gezellig. De lichtjes, de kerstboom en vooral het lekkere eten en drinken maken een hoop goed. Maar rustig, da’s december niet écht. Kerststress? Met deze handige tips ben je zo weer zen.

Want eerlijk is eerlijk: al die cadeautjes kopen, die etentjes op afstand en borrels via Zoom zijn leuk, maar ook vermoeiend. Is het al tijd voor een wijntje?

Plannen is key

Toegegeven, ieder wissewasje in je agenda zetten houdt weinig mogelijkheid tot spontaniteit over en dat is niet altijd leuk. Maar om kerststress te voorkomen, is een goede planning toch écht belangrijk. Door alles in je agenda te zetten houd je overzicht. En eenmaal op papier is het uit je hoofd, en dat kan je flink wat kopzorgen schelen.

Nee is nee

Al helemaal nu we niet in grote groepen bijeen kunnen komen, zijn er nóg meer borrels en etentjes gepland om toch iedereen te kunnen zien tijdens de feestmaand. Herkenbaar? Dan herken je het gevoel geen vrije tijd meer te hebben vast ook. Durf dus ook eens een uitnodiging af te slaan, zodat je niet compleet overspannen het nieuwe jaar betreedt.

Shop op tijd

Nog zo’n stressfactor is het vinden van de perfecte feestoutfit. Doe jezelf een lol en wacht hier dus niet te lang mee. De kans is groot dat je láng moet zoeken voor je gevonden hebt wat je wilt, dus wanneer dit de dag voor kerst moet gebeuren levert dat onnodig veel kerststress op. Nu alvast beginnen met (online) shoppen is dus wel zo verstandig.

Delegeer

Wil je altijd alles zelf doen, van het optuigen van de kerstboom tot het koken van het volledige kerstdiner? Verander deze gewoonte dan direct, en maak van delegeren de nieuwe traditie. Oftewel: verdeel onder de gasten eerlijk alles wat gedaan moet worden. Zo heb je veel minder stress, en kun je dus veel meer genieten.

Bron: Vance Healtylives | Beeld: iStock