Fit met VIVA: heerlijk de buitenlucht in met de kickbike

Je komt ’m steeds vaker tegen: de kickbike. Deze step voor volwassenen is ideaal voor een lekkere outdoor work-out.

Geen kinderspeelgoed

De eerste – soort van – step werd in 1817 ontworpen door de Duitse baron Karl Friedrich Freiherr von Drais de Sauerbronn. Met de jaren ontwikkelde de step zich verder en werd vooral als vervoersmiddel gebruikt. Zo kwam in 1915 een gemotoriseerde step op de markt. Deze Autoped werd onder andere gebruikt door postbodes bij het rondbrengen van de post. Vanaf de jaren 30 werden steps meer en meer een speeltje voor kinderen die om de zoveel jaar een revivalbeleefde. Zo ook nog in de jaren 90, met de opvouwbare micro-step. De laatste paar jaar zie je dat de step weer een overstap maakt van kinderspeelgoed naar speelgoed voor volwassen. Denk bijvoorbeeld aan de e-step die veel wordt gebruikt om naar werk te reizen of om korte afstanden in de stad af te leggen.

Wat is een kickbike?

De nieuwste trend in step-land heet de kickbike. Het is een step voor volwassenen met een groter voor- en achterwiel dan de originele step. Deze step komt van origine uit de Zwitserse Alpen waar ze er in de zomer sledehonden mee trainen. De kickbike is groot en stevig en ideaal voor lange tochten door bijvoorbeeld de bossen of over de boulevard. Ook kun je er makkelijk mee over onverharde wegen rijden. Omdat we het laatste jaar vooral aangewezen waren op buitensporten, zie je dat veel mensen het kickbiken helemaal hebben gevonden.

Waar is het goed voor?

Het fijne aan steppen, is dat je lekker buiten bezig bent; je waait letterlijk en figuurlijk uit. Je traint er je benen en je bilspieren mee, maar al met al is

het een full body work-out. Het is een stuk minder belastend voor je knieën en enkels dan hardlopen en er komen bijna geen blessures voor bij steppen. Het is ook een ware calorieverbrander: je kunt er – als je er een beetje vaart inzet – zo’n 850 calorieën per uur mee verbranden.

Wil ik!

Wil je eerst kijken of kickbiken iets voor jou is voordat je er een aanschaft? Dat kan! Door heel Nederland worden kickbikes verhuurd. Kijk op kickbike.nl voor een overzicht. Er zijn lessen te volgen bij onder andere fitkick.nl in Bussum, veluwe-step.nl in Ede en bootcamper.nl in Heemskerk.

