Kijken naar broedende vogels is de ultieme thuiswerk-ontspanning

Hoewel het dankzij windhozen en slagregens nauwelijks voelt als lente, zijn veel vogels nu volop aan het broeden. Nou is het nooit een goed plan om daar met je neus bovenop te gaan staan, ténzij er een camera in de buurt van het nest hangt. Dan kun je ongegeneerd meeloeren – en dat werkt nog ontspannend ook.

Dit had je twee jaar geleden misschien ook niet helemaal aan zien komen, maar een lockdown doet wonderlijke dingen met een mens. Zo is het nu een hit om naar broedende vogels te kijken. Niet met kaplaarzen aan in de natuur, maar gewoon thuis, vanachter je schermpje waar je via een livestream de voortgang van het broedproces nauwgezet kunt volgen.

Thuiswerk-break

Via de website van de Vogelbescherming kun je verschillende livestreams aanklikken. Zo kun je nestjes bekijken van onder meer koolmezen, kerkuilen, scholeksters en zeearenden. In plaats van de gang naar de koffieautomaat klik je nu bij wijze van thuiswerk-break zo’n livestream aan om even aan de hectiek te ontsnappen.

Vluchten naar de dierenwereld

Voor de Britse ‘natuurkunstenaar’ Robert E. Fuller is deze trend allesbehalve een verrassing. In 2019 haalde hij op YouTube al 20 miljoen views door een kerkuiltje dat in zijn vogelnest voor het eerst onweer hoort. Fuller had in februari 2020 nog ‘maar’ 37.000 abonnees, inmiddels is de teller opgelopen tot 193.000. Het kalmerende effect van broedende vogels is volgens hem precies wat de wereld nu nodig heeft. ‘Tijdens een crisis even wegvluchten naar de dierenwereld om daar het leven te zien ontplooien: ontroerend, toch?’

Minder stress

De universiteit van Exeter ontdekte in 2017 al dat mensen die vanaf hun werkplek vogels kunnen zien, minder last hebben van stress en depressieve gevoelens. Haastje repje dus naar de site van de Vogelbescherming; wie weet levert het toch een beetje dat lentegevoel op.

