Kim Feenstra deelt eerlijke borstvoedingfoto: ‘Melkfabriek is geopend’

Kim Feenstra (35) deelt op Instagram een eerlijke foto van het moederschap. Het model, dat samen met haar vriend Stanley Tailor op 16 oktober zoontje Brooklyn kreeg, schrijft bij het kiekje: ‘de melkfabriek is geopend’.

Feenstra staat vermoeid voor de spiegel met haar ogen omhoog. ’24 uur service tot zijn dienst’, zegt ze over haar ‘melkfabriek’. Ze linkt daarbij naar haar zoontje Brooklyn, voor wie de melkfabriek natuurlijk bedoelt is.

De naam

Kim, die momenteel op een blauwe wolk zit, vertelde eerder aan RTL Boulevard waarom ze voor de naam Brooklyn hebben gekozen. ‘Ik heb vroeger in New York gewoond en was vaak in Brooklyn te vinden. En ik vind Brooklyn echt een heel bruisende plek. Het is edgy, het is rouw, het is stoer, lief en creatief. En ik vond de naam altijd heel erg tof’, aldus een glunderende Kim.

Moeizame zwangerschap

De weg naar haar zwangerschap toe was niet makkelijk, maakte Kim eerder bekend. Ze kon niet op de natuurlijke manier zwanger raken. Ze vertelde dat openhartig in haar docuserie ‘LIFE OF KIM’, die te zien is op Videoland. Met haar verhaal wilde ze een taboe doorbreken, zo lichte Kim toe op Instagram. ‘Gelukkig leven we in een wereld waarin superveel mogelijk is als het gaat om kindjes krijgen. En gelukkig heb ik een partner die mij door dik en dun overal doorheen sleept. Dit is ons avontuur en we staan er super positief in’, liet Kim toen weten.

Niet werkende eileiders

Begin dit jaar vertelde Kim meer over haar vruchtbaarheidsprobleem in een interview met Grazia. Het model had verklevingen en littekens in haar buik, waardoor haar eileiders niet meer doorgankelijk waren. Tijdens een operatie, nu zo’n twee jaar geleden, bleken beide eileiders niet te werken en werden ze verwijderd. ‘Eigenlijk drong het pas een paar dagen later tot ons door: dit betekent dus ook dat we niet ‘gewoon’ kinderen kunnen krijgen.’

