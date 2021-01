Kritische Kim: Kim Feenstra uit kritiek op vaccin tegen corona

Kim Feenstra heeft van zich laten horen. Op haar Instagram Stories uit ze kritiek op het vaccin tegen corona en dan vooral de werking daarvan. Volgens het model zijn er nog genoeg dingen die we niet weten over het nieuwe vaccin, wat snel op de markt kwam.

Kim Feenstra kritisch op vaccin corona

“Er is nog zoveel dat we gewoonweg niet weten. Zijn de vaccins veilig genoeg? Hoe beschermd zijn gevaccineerden feitelijk? Hoe zit het met de (bij)werken voor specifieke groepen zoals vrouwen in vruchtbare leeftijd?” Dat zijn een paar van de vele vragen die Kim heeft over het vaccin.

Radio spotje

Maar buiten de vele vragen, is Kim vooral niet te spreken over de campagne die gevoerd wordt rondom het vaccin. “Ik reed gisteravond naar huis en had de radio op. meestal vind ik dat gezellig. Maar ik hoorde iets in een spotje, wat ik de afgelopen weken al eerder had gehoord, maar niet zo mee bezig was. Tot gisteravond.”

Geen logica

Eén zin in de publiekscampagne viel het model extra op. Daarin wordt gezet dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, omdat dat de ticket is naar meer vrijheid. “Dus basically, we geven onze vrijheid nu op om het straks weer terug te krijgen of sterker nog ‘te verdienen’? Waar zit de logica?”, vraagt Kim zich af.

Wel of niet vaccineren?

Kim gaat verder: “Want als je je niet zou willen laten vaccineren? Mag je dan straks minder meedoen aan je oude leven voor corona? Terwijl het vaccin nog geen zekerheid geeft of je daadwerkelijk beschermd bent tegen het coronavirus. Je zou je bijna moeten schamen als je je niet wilt laten vaccineren. Alsof het dan door jou komt dat corona nog steeds leeft, letterlijk en figuurlijk.”

Gewoon “kut”

Toch wil de kersverse moeder haar volgers op het hart drukken dat ze niet tegen vaccineren is. Waar ze wel tegen is, is tegen “dit soort indoctrinatie over een ‘vaccin’ waar zo weinig over bekend is en wat een soort van ‘verheerlijkt’ lijkt te zijn.” Ze sluit haar kritische verhaal af met: “Lang verhaal kort, slechte campagne en hoor van veel mensen dat ze zich ook storen aan deze manier van campagne voeren. De manier waarop is gewoon KA UU TEE.”

