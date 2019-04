Raar, maar waar: als je deze fruitsoort eet, slaap je beter

Kom je de laatste tijd ook zo slecht in slaap? High five. Of het nu komt doordat het langer licht is of wat dan ook, het duurt altijd eeuwen voordat je in dromenland bent. Maar het eten van dit stuk fruit zou je helpen om te slapen als een roosje.

Ja, ja, het klinkt gek, we weten het. Want hoe zou in godsnaam een gezonde hap je helpen om beter te slapen? Toch is het echt zo. Om lekker heel de nacht door te kunnen ronken, zou je vooral veel kiwi’s moeten eten. Dat blijkt uit een onderzoek in PubMed, een tijdschrift voor medische literatuur. Kiwi’s nuttigen is natuurlijk nooit een straf, maar nu we dit hebben gehoord slaan we even wat extra in in de supermarkt.

Slapen als een kiwi

Sterker nog, het eten van een kiwi zorgt ervoor dat je wel 35 procent (!) minder tijd nodig hebt om in slaap te vallen. Dat is behoorlijk wat. Dit hebben ze onderzocht door de proefpersonen vier weken lang een uur voordat ze gingen slapen twee kiwi’s te geven. Het resultaat? De deelnemers vielen een stuk sneller in slaap dan wanneer ze geen groene of gele vrucht hadden verorberd. Maar dat niet alleen: ook sliepen ze een stuk langer en werden ze ’s nachts niet meer wakker. Wat een wondermiddel.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: iStock