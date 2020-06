Klaar met piekeren: zo val je als een roosje in slaap

Overdag vliegen de uren voorbij, maar ’s nachts heb je alle minuten op de klok voorbij zien komen. Eenmaal aan het piekeren lukt het je dan ook maar lastig om in slaap te komen. Met dit trucje ben je binnen no time naar dromenland.

Wanneer je in volle paniek bent, ga dan lekker liggen en doe je ogen dicht. Ja, alle gedachten zullen misschien nu voorbij razen, maar die ga je nu niet toelaten.

Piekeren slaap

Het is de bedoeling dat je probeert je ouderlijk huis tot in de kleinste details voor je te zien. Wandel vervolgens door elke gang, bekijk de badkamer, je oude kamer en ga zo maar door. Je zult misschien automatisch al merken dat je heel wat flashbacks krijgt, maar probeer specifiek te bedenken welke goede herinneringen je had bij bijvoorbeeld die poster op je muur of die stoel bij het raam beneden.

Geluiden

Woonde je in de natuur, dan kun je het geluid van fluitende vogels proberen op te roepen. Was het juist altijd gezellig doordat jullie een huis hadden in de stad? Dan hoor je misschien het rinkelen van de tram en het geroezemoes op straat. Neem alles goed in je op. Zo zie je dat de zonnestralen onwijs mooi naar binnen vallen of dat het juist een echt koude winterse dag is.

Afleiding

Waarom werkt het? Nou, je bent waarschijnlijk zo afgeleid door alle indrukken en herinneringen, dat je vergeet waarover je nu eigenlijk aan het piekeren was. Wanneer je merkt dat je toch telkens weer terugschiet na die nare gedachtes, probeer je dan compleet te focussen op één specifiek item in huis. Denk bijvoorbeeld aan een klassenfoto. Wie waren dat ook allemaal weer? Geef het een kans bij de volgende plafonddienst!

Bron: Margriet | Beeld: iStock