Fit met VIVA: net als de celebs mediteren met klankschalen

Lizzo doet het, en Kendall ook. Klankschalen zijn niet langer alleen een new age-ding, iedereen knapt op van een meditatief sound bath op z’n tijd.

Therapie of nie?

Muziek wordt al duizenden jaren gebruikt om mensen te helen. Zo gebruikten de Grieken de vibratie van geluid om de spijsvertering te bevorderen en mentale issues en slaapproblemen te verhelpen. De Griekse filosoof Aristoteles schreef hoe fluitmuziek de ziel kon zuiveren. Ook Tibetaanse klankschalen en de didgeridoos van Aboriginals worden al lang ingezet vanwege hun therapeutisch effecten. Sound baths werden gezien als new age-ding, maar sinds yoga en meditatie mainstream zijn, is een klankschaalbad nemen niet zo ‘zweverig’ meer.

Bekende schalen

Ook celebs omarmen de klankschalen. Zo zette zangeres Lizzo vorig jaar een meditatievideo online waarin zij de fluit speelde en klankschalen bespeelde. En onlangs postte Kendall Jenner een foto van haar meditatiehoekje met kristallen klankschalen op Instagram. Het supermodel heeft toegegeven dat ze angst- en paniekaanvallen heeft; eerder al huurde ze een sound healer in om haar daarmee te helpen. Ze zette ook een video online waarin ze zelf de klankschalen bespeelt.

Stress less

Een sound bath is in een meditatieklas waarbij het doel is in een diepe meditatie te komen door geluiden van klankschalen of andere instrumenten. Meestal lig je op een yogamat, onder een dekentje, maar de meditatie kan ook zittend gedaan worden. Hoewel de Grieken en andere culturen al merkten dat muziek een helend

effect had, werd dat vanaf het eind van de negentiende eeuw pas echt onderzocht. Wetenschappers ontdekten dat muziek de bloeddruk kan verlagen en zelfs fysieke pijn kan verlichten. En van meditatie is natuurlijk bekend dat het je stresslevels enorm kan laten dalen.

Aan de schaal

Groeps-sound baths mogen nog niet, maar individuele of online sessies wel. Zo kun je terecht bij cosmicsound.nl in Den Haag, delightyoga.com in Amsterdam en Den Haag en theconsciousclub.com in Amsterdam. Op Spotify en YouTube kun je genoeg sound baths vinden, zoals het kanaal Healing Vibrations. Ook de video’s van Lizzo en Kendall zijn nog online te vinden. Chill ze!

Tekst: Jessica van Zanten | Foto: Getty Images