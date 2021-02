Door het dragen van kleding in déze kleur knapt je humeur gelijk wat op

We betrappen onszelf er op dat we sinds de pandemie steeds vaker achter onze laptop in onze comfy outfit bivakkeren. De moeite die we willen doen om er goed uit te zien vanuit ons thuiskantoor wordt dan ook met de dag minder. Daarom wordt het dus tijd om weer eens wat leuke hippe kleding uit je kast te trekken.

Volgens de wetenschap zou het humeur van ons en van de mensen om je heen namelijk kunnen opknappen als we meer vrolijk gekleurde kleding dragen.

Werken in je pyjama

Het is inmiddels bijna een trend geworden: de hele dag werken in je comfortabele trainingspak en videobellen terwijl je nog in je pyjamabroek loopt. Maar of het goed is voor je motivatie? Psycholoog Jennifer Dragonett denkt van niet. Als je namelijk in je pyjamabroek loopt de hele dag, dan associeer je dit onbewust toch met lekker chillen of zelfs naar bed gaan. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Nu we thuiswerken is het juist zo belangrijk om werk en lekker ontspannen gescheiden te houden.

Vrolijke winterkleding

Uit een onderzoek van Judy Park, gepubliceerd in de International Journal of Fashion Design, Technology and Education blijkt dat het ook nog veel uitmaakt wat voor kleding je precies uit de kast trekt. Ok, zwart is makkelijk te combineren, maar een paar vrolijke kleuren werken veel beter op je humeur! Dat wordt online shoppen dus om die wintergarderobe weer wat kleur bij te brengen.

Kleurtje voor een goed humeurtje

Nu is de grote vraag natuurlijk: welke kleur heeft het meeste effect op je humeur? Het is geel! Geel is een kleur die je natuurlijke energie geeft en veel optimisme uitstraalt. Ook doet deze vrolijke kleur ons natuurlijk denken aan het zonnetje, en die kunnen we wel gebruiken in deze koude wintermaanden. Verder zijn warme kleuren zoals oranje, rood en roze ook goed voor ons humeur. Deze zouden een goede bijdrage leveren aan onze concentratie en ons humeur. Kom maar op met die leuke kleurtjes!

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages