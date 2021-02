Iedereen is sexy. No matter what. Of je nou kort of lang, dik of dun, zwart of wit, beperkt of niet bent. Dat is de boodschap van startup Panty Pushers. De missie van het nieuwe merk is ervoor zorgen dat alle vrouwen de mogelijkheid hebben om te kunnen stralen en zich sexy te voelen, ook als zij in een rolstoel zitten. Amen.

Op 22-jarige leeftijd kreeg oprichtster Sarah Kingma de diagnose Multiple Sclerose (MS). ‘In één klap stond mijn leven op zijn kop. Ik merkte dat veel mensen door mijn rolstoel mij alleen nog als gehandicapt zagen, terwijl ik veel meer ben dan dat’, vertelt Kingma. Ze zag een gat in de markt, en lanceerde zelf hold-ups panty’s die ook voor vrouwen met bijvoorbeeld een prothese of een stomazakje fijn zitten.

Seksualiteit

Sarah vertelt dat ze merkt dat seksualiteit voor mensen met een beperking ingewikkelder kan zijn. ‘Ik zie seksualiteit als een eerste levensbehoefte. Ik vond maar moeilijk mensen die mij hier advies over konden geven’, vertelt ze. ‘Er rust toch een taboe op en dat kan eigenlijk echt niet meer in 2021. Iemand moet opstaan en zeggen ‘schaam je niet’, aldus Sarah.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

View this post on Instagram A post shared by @panty.pushers

Grootse plannen

De kledinglijn Panty Pushers wordt verkocht door erotische webshop EasyToys, die deze nieuwe kledinglijn voor mensen met een beperking toejuicht. Sarah ziet deze stap echter pas als het begin, want ze heeft grootste plannen en dromen. ‘Uiteindelijk wil ik een hele lijn aantrekkelijke hulpmiddelen op de markt brengen voor mensen met een fysieke beperking waarmee ze wél gezien willen worden. Panty’s zijn nog maar het begin’, aldus Sarah.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Easytoys | Beeld: Instagram/Jenni Hayrinen