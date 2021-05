Volgens onderzoek zou je je in déze kleuren het onaantrekkelijkst voelen

We kennen het gezegde ‘als je haar maar goed zit’ natuurlijk allemaal wel. Maar ook met kleding is dit het geval. Als je kleding draagt waar je je goed in voelt, dan straal je dit ook uit. De kleur van je outfit heeft niet alleen invloed op hoe je je voelt, maar ook hoe je over komt.

Uit een Brits onderzoek is gebleken dat je in de ene kleur aantrekkelijker wordt bevonden dan in de andere. Doe ermee wat je wil: uiteindelijk gaat het er natuurlijk alleen om dat je iets draagt waar je blij van wordt.

Aantrekkelijkste kleur

Niet alleen de keuze tussen een broek of een rok heeft invloed op ons. De kleuren van de outfit hebben ook effect op hoe we voor anderen overkomen. In rood voelen we ons het aantrekkelijkst, dit is natuurlijk de kleur van de liefde. Oe la la. Maar er zijn ook kleuren met minder aantrekkingskracht.

Arrogant Uit het Britse onderzoek blijkt dat zowel mannen als vrouwen geel het onaantrekkelijkst vinden. Dit werd bevestigd door 39% van de mannen en 31% van de vrouwen. Ook uit een onderzoek van een Brits kledingbedrijf ‘Buy shirt online’ is gebleken dat geel geen populaire kleur is. De gele kleur eindigde daar op de kleurenranglijst op de laatste plaats. Geel zou namelijk ‘geen vertrouwen wekken’ en ‘arrogantie uitstralen’. Voordelen Geel zal er dan dus misschien niet voor zorgen dat je je aantrekkelijk voelt, wel kan het dragen van geel je humeur verbeteren. Je moet dus vooral bij jezelf nagaan wat belangrijker is voor jou. Voel jij jezelf wél prettig in dat leuke gele truitje? Dan moet je die zeker gewoon lekker dragen. Als jij er gelukkig van wordt, dan straal je dat uit. Lees ook

Door het dragen van kleding in déze kleur knapt je humeur gelijk wat op Lelijkste kleur Naast geel scoort ook bruin niet heel hoog. En dan vooral de nogal speciale bruine tint Pantone-kleur 448 C. Deze kleur wordt ook wel beschouwd als de ‘lelijkste kleur ter wereld’. Ook grijs is een kleur die er volgens vele onaantrekkelijk uit ziet. Volgens het onderzoek wordt grijs vaak geassocieerd met negatieve gevoelens waaronder verdriet en depressie. De grijze outfits laten geen positieve indruk achter bij anderen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages