Knap staaltje zelfliefde: Lizzo deelt haar ochtendroutine

Als het aankomt op zelfliefde, kunnen we van Lizzo nog heel wat leren. De artiest maakt zich sterk voor de body positivity-beweging en is altijd eerlijk geweest over haar relatie met haar lichaam. Die was namelijk lang niet altijd zo harmonieus.

Als de queen of selfcare weet Lizzo als geen ander hoe je van jezelf leert houden. Omdat ze al haar fans datzelfde gunt, deelt ze wat ze iedere ochtend doet om haar relatie met zichzelf goed te houden.

‘Je verdient alle ruimte’

Dat gaat namelijk ongeveer als volgt: Lizzo staat in ondergoed voor de spiegel en praat tegen haar buik alsof ze tegen een dierbare praat. ‘Ik hou zoveel van je’, zegt ze in de video. ‘Dankjewel dat je me blij houdt, dankjewel dat je me in leven houdt. Ik blijf naar je luisteren. Je verdient alle ruimte in de wereld om te ademen, uitzetten, samen te spannen en me leven te geven. Ik hou van je.’

Terwijl ze die tekst opzegt, aait ze over haar buik, haalt ze diep adem en blaast luchtkusjes naar zichzelf.

Van jezelf houden

In de caption schrijft de zangeres dat ze dit jaar is begonnen met dat ritueel. ‘Ik wilde vroeger mijn buik wegsnijden, zo erg haatte ik het. Maar het is letterlijk wie ik ben. Ik leer om radicaal van ieder gedeelte van mezelf te houden. Ook als dat betekent dat ik iedere ochtend tegen mezelf praat. Dit is jouw teken om vandaag van jezelf te houden.’

En als Lizzo het zegt… dan heb je maar te luisteren.

