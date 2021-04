Neusspray? Kóffie zou het wondermiddel tegen hooikoorts zijn

De pollen vliegen in de lucht, de loopneuzen en rode ogen zijn alom te zien en dat betekent maar een ding: het hooikoortsseizoen viert hoogtij. Sleep jij je neusspray overal mee naartoe? Laat die dan gewoon thuis en drink wat meer koffie, want dat zou dé remedie tegen hooikoorts zijn.

Dat koffie een aantal gezondheidsvoordelen heeft, dat wisten we. Zo helpt het je om wakker te worden (het eerste bakje koffie in de ochtend is dan ook héilig hier) en kan het je spijsvertering wat op gang helpen. Maar dat het helpt tegen hooikoortsklachten, da’s nieuwe informatie.

Het zwarte goud

Het zit namelijk zo: de stoffen in koffie kan helpen bij congestie (een ophoping of verstopping in de bloedsomloop, red). Immunoloog Eastern Parik vertelt aan Well + Good: ‘Bij allergieën krijg je een ontsteking en verstopping van je bloedvaten, en dan krijg je ook een ontsteking in je neus, omdat je neus in feite verstopt is door de allergische reactie. En hetzelfde gebeurt in je hoofd. Je voelt eigenlijk de congestie in je sinussen, in je hoofd, en dat kan ervoor zorgen dat mensen zich moe en vermoeid voelen.’

Klachten verminderen

En koffie kan al deze klachten volgens de immunoloog flink verminderen. Dat komt omdat er veel antioxidanten en essentiële voedingsstoffen, zoals vitamine B5 en mangaan in koffie zit. En de vele ontstekingsremmende eigenschappen kunnen de irritante klachten van hooikoorts tegengaan.

Ontstekingsremmende eigenschappen

‘De ontstekingsremmende effecten zijn waarom men zegt dat koffie ook kan helpen bij veel andere medische problemen die worden veroorzaakt door ontstekingen’, verklaart dokter Parikh. Hoeveel koffie je drinken moet om de effecten te merken, hangt af per persoon. Sommige mensen stuiteren namelijk al door het leven na slechts één kopje koffie, terwijl een ander er voor het slapengaan nog prima eentje achterover kan tikken.

