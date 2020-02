Koos richtingloos: waarom je Google Maps wat vaker links moet laten liggen

De weg vinden zonder Google Maps is alsof iemand je vraagt om zelfstandig een nieuw continent te ontdekken. Toch is het verstandig om de navigatiedienst wat vaker links te laten liggen. Want ook al heb je al weinig richtingsgevoel, hierdoor ga je nog minder goed de weg kunnen vinden.

Want geef toe, hoe erg let je nog op hoe je moet rijden, als Google Maps of een andere app het werk voor je doet? Volgens een recent Brits onderzoek maakt het onze brein dan ook lui én verpest het je richtingsgevoel meer dan je lief is.

Google Maps

Hiervoor werden studenten onder de loep genomen met behulp van een hersenscan. En waar ze eerst met Google Maps door een onbekende buurt mochten struinen, moesten ze dat daarna doen zonder enige hulp. Wat blijkt? Zonder navigatie worden er meerdere hersengebieden geactiveerd terwijl mét app dezelfde delen niks deden.

Kaartlezen

In de Volkskrant werd neuropsycholoog aan de Universiteit Leiden Ineke van der Ham gevraagd wat haar mening is ten opzichte van dit onderzoek. Ook zij denkt dat het beter is als mensen wat vaker zouden oefenen met het good old kaartlezen. Dus zonder de moderne app op te starten. Het richtingsgevoel neemt ook af zodra we ouder worden.

Zonder gps

Uit haar publieksonderzoek Navigeren kun je leren kwam naar voren dat vooral 50-plussers nog zonder gps via een kaart kunnen achterhalen waar ze zijn. Ineke verklaart: ‘Als je die leeftijd hebt, ben je nog opgegroeid zonder gps en had je altijd het wegenboek in de auto liggen. Dan moest je voor je wegreed de route uit je hoofd leren.’ Maar de kans is groot dat tegen de tijd dat onze generatie die leeftijd bereikt, het wel anders is. Het is dus zeker verstandig om eens wat vaker op eigen houtje de weg te vinden. Zo worden je hersenen niet ‘lui’. En hee, wie weet zie je nog wat van de omgeving (buiten dat industrieterrein om).

