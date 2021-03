Het afgelopen jaar zijn er veel klachten binnengekomen over de koperspiraal IUB Ballerine MIDI bij het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI). Daarom doet het RIVM nu een oproep.

Klachten over koperspiraal Ballerine

Het koperspiraaltje Ballerine is sinds april 2019 op de markt. In een jaar tijd zijn er 33 meldingen over binnengekomen: een relatief hoog aantal. Deze meldingen gingen, op twee na, over (gedeeltelijke) uitstoting van het spiraaltje en/of zwangerschap. Hoeveel vrouwen er zwanger zijn geworden tijdens gebruik van het spiraaltje, dat is niet bekend, maar het RIVM maakt zich wel zorgen of de koperspiraal wel doet wat ‘ie moet doen.

Oproep door RIVM

Daarom doet het RIVM een oproep om ervaringen te delen. Dit wordt gevraagd aan verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, maar ook aan gebruikers. Als je zelf de koperspiraal Ballerine gebruikt, dan kun je bij het MEDI aankloppen om te vertellen over de eventuele bijwerkingen en/of problemen die je hierbij ervaart.

Bijwerkingen

Het MEBI is er om mogelijke bijwerkingen van implantaten vroeg te signaleren. Ze willen de bijwerkingen van de koperspiraal Ballerine dan ook goed in de gaten houden en vergelijken met de bijwerkingen van andere spiraaltjes. Uitstoting en zwangerschap kunnen namelijk ook bij andere spiraaltjes ook voorkomen. Ook perforatie van de baarmoeder door het spiraaltje is iets wat voorkomt. Dit werd gelukkig bij de koperspiraal Ballerine nog nauwelijks gemeld.

Over de Ballerine spiraal

De Ballerine IUB koperspiraal is een anticonceptiemethode die vijf jaar bescherming tegen zwangerschap zou moeten bieden. Het spiraaltje bevat geen hormonen. Hierdoor behoud je wel je natuurlijke cyclus: je menstruatie blijft als vanouds. Het spiraaltje bestaat uit zeventien koperen balletjes aan een flexibel frame. In de baarmoeder krult het frame zich op tot een bolle vorm. De balletjes geven geleidelijk een kleine hoeveelheid koper af. Zaadcellen van de man worden hierdoor inactief, waardoor de eicel niet kan worden bevrucht.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief