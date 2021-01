Altijd het laatste woord? Déze sterrenbeelden zijn het koppigst

Met sómmige mensen is het lastig of haast onmogelijk om een discussie te voeren zonder dat dit uitloopt op een verhit gesprek of zelfs een ruzie. Vind jij het lastig om je neer te leggen bij een situatie of toe te geven dat je fout zit? Dan ben je vast een van deze sterrenbeelden, want die zijn het koppigst.

We hebben het over de sterrenbeelden Steenbok en Stier. Ondanks dat de geboortedata van deze sterrenbeelden in een heel andere periode van het jaar liggen, hebben ze een grote overeenkomst: ze zijn hartstikke koppig. En da’s nog zacht uitgedrukt ook.

Stier (21 april – 20 mei)

Stieren staan erom bekend doelbewust te zijn. Het zijn echte levensgenieters, die vastberaden in het leven te staan. Wil de Stier iets bereiken? Dan lukt dat heel vaak, door de inzet en gerichte aanpak van dit sterrenbeeld. Ondanks dat de stier van rust en ontspanning houdt, zal hij niet snel toegeven fout te zitten en de confrontatie niet uit de weg gaan. Want ze zijn ook erg koppig en kunnen zo nu en dan zelfs onredelijk uit de hoek komen. Fijn om te weten: de Stier heeft geen kwade intenties, maar trekt gewoon graag zijn eigen plan.

Steenbok (22 december – 20 januari)

Steenbokken zijn ook zeer vastberaden, overtuigend en wilskrachtig. De Steenbok kan doelen bereiken door zich er volledig in te storten en is allesbehalve roekeloos. Goede kwaliteiten om het ver te schoppen, dus. Al helemaal omdat de steenbok erom bekend staat goed na te denken over dingen, veel kennis te bezitten en zeer intellectueel te zijn. De Steenbok is zelfstandig en dopt zijn eigen boontjes, en dat is dan ook precies waardoor dit sterrenbeeld door velen als heel koppig wordt gezien.

Lees ook:

Omgaan met deze sterrenbeelden

Toch houdt dit niet in dat het lastig is om met deze sterrenbeelden om te gaan. Maar de juiste aanpak is wel belangrijk. Zowel de Steenbok als de Stier wijkt niet graag van plannen af en heeft zijn zaakjes altijd op orde. Loop je tegen iets aan? Dan is het raadzaam om dit vroegtijdig aan te geven, zodat ze niet inééns alles anders moeten doen. Even de tijd geven om na te denken over wat je aankaart, werkt bij hen beter dan doordrammen.

