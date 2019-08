Kort nachtje? Deze 3 sterrenbeelden hebben minder slaap nodig

Een hele goedemorgen! Sta jij altijd áán, spring je met een glimlach uit bed als je peuter aan je deken trekt en zegt dat ze honger heeft (guilty!). En dat terwijl je, door een deadline, tot in de nachtelijke uurtjes achter je laptop zat? Het zou te maken kunnen hebben met je sterrenbeeld. Sommige sterrenbeelden functioneren prima na slechts een paar uur slaap.

Eerlijk is eerlijk, we stappen allemaal weleens met het verkeerde been uit bed, maar deze drie sterrenbeelden hebben toch écht genoeg aan 6 slaapuren. Hoe dan?

Ram (21 maart – 20 april)

Rammen zijn one of a kind en staan bekend om hun ongekende energie. Ze lijken maar niet moe te worden en hebben aan 6 uur slaap meestal wel genoeg. Dat kan VIVA’ Gina (als hardcore Ram) met haar dochtertje Mex – die niet houdt van slapen – beamen. En denk nu niet dat ze (Gina incluis) ’s ochtends met een lang gezicht uit bed stappen, nee hoor: al stuiterend en vrolijk staan ze op. Wees gewaarschuwd, ook Rammen hebben momenten van rust nodig, al komen ze hier vaak te laat achter.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De weet van de Leeuw is wet. Leeuwen doen dingen graag op hun eigen manier: zo ook slapen. Waarom zou je ’s nachts 8 uur slapen als je er ook 6 in de nacht, en nog eens 2 overdag kan slapen? Freelance life! Leeuwen eten dan ook wanneer ze trek hebben en gaan pas slapen als ze écht moe zijn. Ze hebben meestal maling aan orde en regelmaat en komen het best tot hun recht als ze gewoon op gevoel leven… Let wel: een klein beetje structuur is fijn!

Steenbok (22 december – 20 januari)

Steenbokken vinden slapen eigenlijk gewoon zonde van hun tijd. Ze moeten altijd maar overal bij zijn en willen geen feestje missen. Fomo! Liever een paar uur slaap en veel gelachen, dan een saaie maar fitte week. Het zijn levensgenieters met een hoofdletter ‘L’, die met 6 uur slaap prima kunnen functioneren. Toch moeten Steenbokken opppassen niet nóg minder te slapen, want dan gaat het lichaam op de lange termijn vanzelf een keer ‘nee’ zeggen.

Bron: AndSee, beeld: iStock