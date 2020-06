Dankzij deze korte ademhalingsoefening heb je zo je focus weer terug

Hoe vind je je concentratie terug als je die kwijt bent? Deze ademhalingsoefening kan je helpen bij de wederkeer van je focus.

Sinds ik vanwege het coronavirus vijf dagen per week thuis werk, ben ik nog meer dan voorheen geconfronteerd met mijn werkontwijkendgedrag. Zocht ik eerst afleiding door met die ene collega te kletsen, of even koffie te halen. Nu valt me pas op hoe vaak ik wegloop om iets onbeduidends te doen. Van tandenpoetsen en mezelf plots insmeren met bodycrème tot het bespioneren van de overburen en het leegruimen van de afwasmachine (iets waar ik voorheen echt niet zo snel mee was). Heb ik mijn concentratie niet op orde, dan grijp ik alles aan voor een beetje afleiding. Dat is leuk voor mijn droge huid en voor het huishouden, maar voor mijn naderende deadlines een stuk minder fijn.

En toen ik in zo’n loos kwartiertje – of half uurtje, wie zal het weten – op YouTube zat te struinen en voor de zoveelste keer door ene goeroe werd getipt op ademhalingsoefeningen, nam ik de proef op de som. Hoe komt het dat er zo gehamerd wordt op deze tip?

Volgens onderzoek van het Trinity College Dublin heeft je ademhaling een grote invloed op je concentratievermorgen. Door je ademhaling te controleren, kun je hier dus zelf invloed op hebben. Hoe stuur je daar op aan?

Bijzonder plekje

Door iedere dag een rustige plek op te zoeken en je een kwartier lang te focussen op je ademhaling. Creëer een comfortabele plekje waar je je kunt afzonderen van je omgeving (doe de deur dicht en neem je telefoon niet mee).

Ontspannen zithouding

Dan is het belangrijk dat je comfortabel zit. Je hoeft niet in een kleermakerszit te zitten als je dat oncomfortabel vindt. Zorg er wel voor dat je een goede houding aanneemt met een rechte rug en rechte schouders.

Ssst

Zit je lekker, in stilte en in rust? Dan is het tijd om je op je ademhaling te focussen. Doe je ogen dicht en luister naar hoe je in- en uitademt. Dat kan een beetje onwennig zijn in het begin, maar je zult zien dat je hier snel beter in wordt. Na een tijdje wordt het makkelijker om bewust bezig te zijn met je ademhaling.

Je hoeft alleen maar te luisteren

Adem in via de neus en uit via de mond. Concentreer je op je ademhaling, maar forceer je ademhaling niet te veranderen. Het is volstrekt normaal als je ademhaling soms wat onregelmatig is.

Pranayama

Ga rustig door met het bewuste ademhalingsproces. Na een tijdje kun je ‘pranayama’ toevoegen: dan houd je je vinger op het ene neusgat, en adem je alleen door het andere neusgat in. Zowel het inademen als uitademen mag vier seconden duren. Vervolgens wissel je om van neusgat.

Wil je next level gaan? Voeg dan tijdens het inademen in je hoofd het zinnetje ‘ik ben dankbaar voor …’ toe. Terwijl je uitademt noem je in je hoofd iets waarvoor je dankbaar bent – zoals je partner, je familie, de zon die schijnt.

De finish

Ben je klaar met je ademhalingsoefening? Wees je er van bewust dat je niet te snel op staat. Open rustig je ogen, kijk om je heen en en sta vervolgens kalm op. Je bent rustiger en kunt met meer concentratie weer verder met je dag.

Bekijk hieronder een instructiefilmpje (van slechts 2 minuten) voor de Pranayama ademhalingsoefening: