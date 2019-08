Korte nacht gehad? Dit is waarom je je emotioneel labiel kunt voelen

Na een korte nacht hoeft er maar íets verkeerd te gaan of je hebt het gevoel dat je in huilen uit kunt barsten. No worries, je bent niet de enige. Maar hoe komt het nu dat je emotioneel labiel bent na weinig slaap?

Nou, dat is dus allemaal de schuld van je amygdala. Je amyg-wattes? Dit is een deel van de hersenen waardoor jouw emoties aangestuurd én verwerkt worden. Heb je vannacht alle uren van de klok voorbij zien komen? Dan gaat deze amandelvormige structuur extra hard werken. En helaas voor jou betekent dat dat je net iets meer reageert op tegenslagen met bijvoorbeeld agressie of angst.

Nacht niet slapen

Dit kwam naar voren uit een onderzoek van de Universiteit van Harvard. Hierbij mochten de proefpersonen een nacht niet tukken en werd gekeken hoe hun hersenen reageerden na dit slaaptekort. Wat blijkt? Wanneer de uitgeputte groep emotionele beelden te zien kregen, reageerden ze hier veel sterker op dan mensen die wel lekker onder wol hadden gelegen.

Vroeg onder de wol

Ook wees deze studie uit de amygdala en de prefrontale cortex minder met elkaar communiceerden bij de proefpersonen. Hierdoor heb je na een korte nacht ook meer moeite met rationeel dingen te benaderen. Moet je een keuze maken? Probeer deze dan nog even uit te stellen tot morgen en kruip vannacht vroeg onder de wol.

Bron: Libelle | Beeld: iStock