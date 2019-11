Nachtrust met koud weer: dit effect heeft de ijzige temperatuur op je slaap

Wanneer het koud buiten is, wil je het liefst onder een warme deken kruipen. Maar slaap je nu ook echt beter wanneer de temperaturen standje vrieskist aannemen?

In ieder geval heeft koud weer als gevolg op je nachtrust dat je makkelijker in slaap kunt komen. In de zomer lig je natuurlijk flink te zweten en is geen enkele positie fris genoeg, maar in het najaar is dat natuurlijk net andersom. De ijzige temperaturen zorgen ervoor dat je je dik wil inpakken.

Koud weer nachtrust

Hoewel het heel aantrekkelijk is om als een soort sneeuwpop je bed in te kruipen, kun je dat volgens de Amerikaanse Sleep Foundation beter laten. Sterker nog, een koele ruimte zonder verwarming is het allerbeste voor je nachtrust. Waarom? Nou, Michael Decker, van de American Academy of Sleep, verklaart: ‘Wanneer we slapen, went ons lichaam aan de kamertemperatuur. Doorgaans kun je het beste slapen wanneer je lichaamstemperatuur een beetje verlaagd is in een frisse ruimte.’ Dat betekent dus dat bij koudere temperaturen je lichaam harder moet werken om warm te worden, wat weer resulteert in een betere nacht slaap.

Raam dicht

Toch betekent dat niet dat je alle ramen en deuren ’s nachts zo wijd mogelijk open moet zetten. Slapen in de tocht is namelijk ook weer niet goed voor je, doordat je meer gaat draaien wanneer jij naar dromenland bent. Ook wordt hierdoor je hartslag verhoogd en schrik je vaker wakker. Dat wil je natuurlijk niet!

Licht uit

We weten het natuurlijk natuurlijk stiekem allemaal wel, maar nog grote hoeveelheden licht zien voordat je gaat slapen is niet zo’n goed idee. Want waar zonlicht je ’s ochtends juist helpt om beter uit bed te komen, is het omgekeerde in de avond van toepassing. Licht houd je wakker en dus kun je ook elektronica het best één uur voordat je op een oor gaat aan de kant leggen. Maar: overdag dus wat zonuren opnemen is ook van belang. ‘Wanneer we niet genoeg licht krijgen, kunnen we ons een hele dag slaperig voelen en dat betekent ook dat er op het einde van de dag geen opvallende duisternis is die ons lichaam het signaal geeft dat het tijd is om te slapen,’ legt Michael Decker uit.

Invloed stress

Daarnaast heeft je stressniveau nog een invloed op je slaap. Niet zo gek, want als je gespannen bent, is de kans groot dat je ’s nachts ligt te piekeren. De American Pysiological Society heeft ondervonden dat het weer ook een belangrijke invloed heeft op je stresslevel. Wat blijkt? Je stresshormoon cortisol daalt over het algemeen in de winter, terwijl deze juist in de zomer stijgt. Aangezien cortisol je slaapmechanisme verstoort, zul je in het najaar over het algemeen beter slapen.

