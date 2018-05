Ha! Je kunt dus allergisch zijn voor je koude kantoor

Heb jij het altijd koud op kantoor, ook tijdens deze warme dagen? En nog erger, heb je daar echt last van die kou? Dan zou het zomaar kunnen dat je allergisch bent voor kou. Dat klinkt misschien overdreven, maar uit onderzoek is gebleken dat er zoiets bestaat als koude urticaria. Ofwel: een allergische reactie op kou.

Voor sommigen is een aversie tegen kou erg herkenbaar. Niets zo vervelend wanneer je het de hele dag op kantoor maar niet warm krijgt, je focus hierdoor vermindert en je niet lekker voelt door de kou. Deze kou kan komen door lage temperaturen buiten of simpelweg door de airconditioning binnen, maar irritant blijft het hoe dan ook. Krijg jij zelfs uitslag van de kou? Dan is hier nu een officiële term voor: koude urticaria. Ofwel: netelroos door kou.

Koude urticaria

Dit is een reactie van je huid op de kou, waardoor rode, jeukerige vlekken kunnen ontstaan. Deze vlekken -die doen denken aan een val in de brandnetels- kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan wanneer je in koud water stapt. Het heeft dus niets te maken met aanstelleritus, want koude netelroos is een serieuze medische aandoening die door de wetenschap wordt ondersteund.

Oorzaak

Je krijgt koude urticaria door het aanraken van koude dingen. Zo kan bijvoorbeeld het eten van een ijsje ook zorgen voor opgezwollen lippen, gehemelte en tong. Maar ook koude lucht, vloeistoffen en wind kunnen leiden tot de uitslag met rode vlekken.

Denk jij dat je last hebt van koude urtucaria? Dan kun je het beste een bezoek aan de huisarts brengen. Ook helpt het om je in te smeren met speciale bodylotion, verkrijgbaar bij de drogist. Voor water geldt dat je je lichaam geleidelijk moet laten wennen aan de kou.

