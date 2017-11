Kriebels: dit is waarom krabben zo lekker is

Grote kans dat je na dit artikel lichte kriebels over je hele lichaam hebt. Maar waarom is het eigenlijk zo lekker om jezelf te krabben als je jeuk hebt?

Of nog beter: iemand anders even heerlijk laten kroelen over je rug. Een onderzoek van de Washington University School of Medicine in St. Louis geeft het verlossende antwoord. Er komt namelijk serotonine vrij tijdens deze krabsessie. Dit stofje zorgt er ook voor dat je in eerste instantie nóg meer jeuk krijgt. Maar omdat al dit gekras op je lichaam stiekem soms ook een beetje pijn doet, raken je hersenen afgeleid van de daadwerkelijke kriebels.

Pijn

Wanneer deze pijnsignalen naar je hersenen worden gestuurd, komt er dus serotonine vrij. Niet alleen laat dit stofje je goed voelen, maar het helpt ook als een soort natuurlijke pijnstiller. Daarom is het zo lekker als iemand even heerlijk over je rug krabt en wil je dat diegene maar door blijft gaan. Want krabben zorgt uiteindelijk dus voor méér jeuk.

Kriebelt het al?

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.