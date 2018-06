Krijg jij je ex maar niet uit je hoofd? Zó lukt het volgens onderzoek wel

Het is vaak makkelijker gezegd dan gedaan: je ex vergeten. Hoe verdrietig of pijnlijk de breuk ook was, jullie relatie heeft ook heel veel liefde gekend. En dan is het soms aardig lastig om je ex-geliefde uit je hoofd te zetten. But no more…

Je moet namelijk door. En dat kan niet wanneer je ex-liefje de hele tijd door je hoofd blijft spoken. We mean, daar heeft uiteindelijk niemand, maar vooral jij, iets aan. Uit een onderzoek van onderzoekers Langeslag en Sanchez is dan ook gebleken wat het beste recept is tegen een gebroken hart en hoe je je ex dus zo snel mogelijk uit je hoofd krijgt.

Negativiteit

Want in principe maakt het niet uit wie er een punt achter heeft gezet: het kan in beide gevallen een enorm pijnlijk iets zijn, waardoor de nasleep ervan nogal langdurig aan kan houden. Bij de ‘proefpersonen’ die allen tussen de 20 en 37 jaar oud zijn, werden dan ook drie strategieën toegepast om te kijken welke het effectiefst was.

Hoewel sommigen ervoor kiezen om te vluchten naar een tropisch eiland, zich binnen een mum van tijd op een nieuwe liefde te storten of zich gewoonweg opsluiten in huis om daar te zitten treuren, behoort geen één van deze gevallen tot de ultieme tip voor het uit je hoofd krijgen van je ex.

De vrijgezellen van het onderzoek werden dan ook verdeeld in drie groepen: de ene groep moest alle negatieve dingen van hun ex opsommen, de andere groep juist het tegenovergestelde en de laatste groep ging voor afleiding waarbij alles uit de kast werd getrokken om het ex-liefje te vergeten.

De winnaar

Wat bleek: de groep waarbij er volop werd gefocust op al het negatieve rondom de ex en de relatie bleek het effectiefst te zijn. Door dit te doen werd het voor de groep makkelijker om over de heftige break-up heen te komen. Er was alleen wel een kleine kanttekening: door de enorme negatieve spiraal, werd deze groep wel een stuk somberder dan de anderen.

Tsja, je kunt nou eenmaal niet alles hebben…

