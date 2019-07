Krijg nou tieten: vijf feiten die je nog nog niet wist over borsten

Puntig, pront, klein, groot: borsten bestaan in allerlei kleuren, soorten en maten. Maar deze vijf feiten weet je wellicht nog niet over je vriendinnen.

Maandelijks cadeautje

Je borstpartij kan tijdens de menstruatie een hele (!) cupmaat groter worden. Daarnaast zijn ze vaak gespannen en pijnlijk. Dit komt door de wisselende hormoonspiegel; de melkklieren in je borsten zijn gevoelig voor cyclische veranderingen. Vlak voordat je ongesteld wordt, zijn je borsten op hun grootst.

Free the boobies!

Wel of geen beha? Volgens de Franse wetenschapper Jean-Denis Rouillon kunnen we onze boezemhouders beter in de wilgen hangen. Zijn vijftienjarige studie toont aan dat we door een beha te dragen geen goede borstspieren kweken, waardoor ze gaan hangen. Ze worden juist steviger zonder beha en striae vervaagt, blijkt uit zijn onderzoek. Ook voor de gezondheid heeft het voordelen: de proefpersonen stelden een verbetering vast op het gebied van ademhaling en comfort en hadden geen last meer van rugpijn. Toch nuanceert Rouillon zijn resultaten: ‘Het gaat om een studie bij een groep vrijwilligers die misschien niet representatief is voor de hele bevolking.’

Kom je ook?

Er leiden meerdere wegen naar een orgasme, en het tepelorgasme is daar een van. Tijdens het strelen, zoenen, zuigen en likken van de tepel, komt het stofje oxytocine vrij. Dit zorgt voor extra bloedtoevoer naar en het samentrekken van de vagina, wat kan zorgen voor een hoogtepunt. Vergeet in het heetst van de strijd de tepels dus niet.

Supersize me

Met cup 102ZZZZ heeft Annie Hawkins-Turner de grootste borsten ter wereld. Ze heeft hypertrofie; een term uit de celbiologie waarbij het weefsel in grootte toeneemt. Haar borsten zijn dus volledig natuurlijk. In tegenstelling tot de borsten van Mayra Hills (kun je kennen van het internet) die met een paar implantaten van een B-cup naar cupmaat XXX ging. ‘I love having the largest augmented breasts in the whole universe,’ schrijft ze op haar Instagramaccount. Ach May. Jij blij, wij blij.

Nipplegate

Volgens dokter en dermatoloog Tsippora Shainhouse zijn er acht soorten tepels. Van de ‘uitpuilende tepel’ die enkele millimeters boven het oppervlak uitsteekt, tot de ‘platte tepel’ waarbij de hele tepel in de tepelhof past. En je hebt ook nog de ‘gezwollen tepel’, ‘omgekeerde tepel’, ‘ingetrokken tepel’, ‘lange tepel’, ‘eenzijdig omgekeerde tepel’ en ‘hobbelige tepel’. Ze zijn allemaal normaal. Let wel: merk je verandering aan je tepels? Hou dit dan goed in de gaten. Sommige veranderingen kunnen wijzen op borstkanker.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-27-2019. Dit nummer ligt t/m 9 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.

Beeld: iStock