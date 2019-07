Omgaan met kritiek: zo doe je dat als HSP’er

Kritiek blijft een lastig puntje. Je neemt het al snel persoonlijk op en kan er soms maar lastig mee omgaan. Zeker als je hooggevoelig bent kunnen negatieve opmerkingen éxtra hard binnenkomen.

Want ja, je ervaart nu eenmaal alles al een stuk intenser, dus ook die kritiek. Wanneer je baas bijvoorbeeld suggereert dat je iets vergeten bent, voel je de irritatie al opkomen. Het liefst wil je meteen stoppen met alles wat je aan het doen bent en wegvluchten in een hoekje.

Aangevallen

Maar hoe komt dat? Annemarie de Blois is HSP-coach en verklaart aan Women’s Health: ‘Voor veel hoogsensitieve mensen is het lastig om met kritiek om te gaan. Ze krijgen het gevoel dat ze dan enorm aangevallen worden. Ze doen namelijk meestal overal hun best voor. Als mensen kritiek hebben, voelt dat als kritiek op hun persoon in plaats van op een situatie.’ Herkenbaar? Dachten we al.

Niet persoonlijk

Onthoud vooral: deze kritiek op jouw werk is niet persoonlijk. Het heeft dus niks met wie je bent als mens te maken, maar puur met de taken die je uitvoert. Maar hoe kun je nu beter omgaan met dit negatieve commentaar? HSP-coach Maike Kruijsen tipt een aantal handige stappen die je kunt volgen om de kritiek beter de baas te worden.

Tips en tricks

Ten eerste moet je goed nagaan wat jouw verantwoordelijkheid is in deze situatie. Ligt deze bij een ander? Dan is het niet jouw pakkie an. Daarnaast is het belangrijk – hoe moeilijk ook – om de emoties hierbij niet te zwaar te maken. Dat je op je werk iets fout hebt gedaan, betekent niet meteen dat je faalt als persoon. Probeer het vervolgens ook eens om te draaien: feedback kan ook alleen maar positief uitpakken voor je. Hierdoor zie je misschien juíst zaken die je eerder over het hoofd zag en daar kun je aan gaan werken.

Stapje terug

Als het je echt even allemaal teveel wordt, dan is het helemaal niet erg om een stapje terug te doen om het op je gemak te verwerken. Zo kun je alles beter een plek geven en op een rijtje zetten. Dan kun je hier alsnóg later op terugkomen, maar voelt het in je hoofd al een stuk rustiger. En hee, je gevoeligheid is juist ook een hele grote kracht. Houd dat in gedachte.

Bron: Women’s Health | Beeld: iStock