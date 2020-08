Kijk, koffie zelf is het probleem niet. Het wordt pas ongezond als je er volvette melk, siroop en als klap op de vuurpijl een toef slagroom aan toevoegt. Met een kop ouderwetse zwarte koffie is echter niks mis.

Integendeel: koffie heeft tal van gezondheidsvoordelen. Maag- en darmspecialist Will Bulsiewicz voegt zelfs nog een paar kruiden toe aan haar ochtendkoffie om het drankje nog gezonder te maken.

Goede bacteriën in de darm

Misschien heb je weleens gehoord dat koffie goed is voor de hersenen en hart vanwege de vele antioxidanten. Volgens Bulsiewicz is het echter ook goed voor je buik. De polyfenolen in koffie werken als een prebioitca door de goede bacteriën in de darm te voeden. Als je er gember, kaneel en kurkuma aan toevoegt, ontstaat een soort toverdrank voor de echte troopers.

1. Gember

Gember vermindert de kans op infecties en verbetert ook de darmwerking. Het wordt ook vaak ingezet om een opgeblazen buik te verminderen. Last van (ochtend)misselijkheid? Gember is je beste vriend.

2. Kurkuma

Kurkuma is de showstopper onder de kruiden. Het verkleint de kans op infecties, inclusief ontstekingen in de buik. Dat is te danken aan de curcumine in kurkuma. Het versterkt ook de darmwand, wat weer helpt om een lekkende darmwand (ieks) te voorkomen. Dat kan ontstaan wanneer de belijning van de darmwand verzwakt is.

3. Kaneel

Kaneel bevat antioxidanten en anti-ontstekingseigenschappen en beschermt daarbij tegen metabolische aandoeningen, zoals diabetes. Daarnaast maakt kaneel de koffie net iets zoeter zonder dat er suiker bij komt kijken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief