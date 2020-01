Waarom we de kunstexpositie van Britney Spears best bewonderen

Britney Spears komt met een eigen kunstexpositie naar Frankrijk. Onze eerste reactie: ‘Britney Spears en schilderen, yeah right.’ Maar hoe langer we erover nadenken, hoe groter de bewondering. Afstand nemen van je stressvolle baan en gaan voor die hobby, willen we dat niet allemaal?

Kunstexpositie Britney Spears: Sometimes You Just Gotta Play!!!!

De kunstwerken van La Spears worden in de Franse galerie Sympa in het historische dorpje Figeac tentoongesteld. De expositie heet Sometimes You Just Gotta Play!!!!! en geldt als de eerste openbare kunsttentoonstelling van de Baby One More Time-zangeres. De expositie duurt ‘tot het einde van de wereld’, een verwijzing naar haar gelijknamige nummer Till the World Ends uit 2011.

Fleurige donatie

Maar terug naar die hobby van Britney Spears. Al langer is bekend dat de nu 38-jarige zangeres van de kwast houdt. In 2017 maakte ze een schilderij met bloemen dat werd gedoneerd om de slachtoffers van de schietpartij bij het muziekfestival Route 91 Harvest, waarbij 59 doden vielen, te helpen.

Onder toezicht

Ook is al langer bekend dat Britney kampt met een bipolaire stoornis en al jaren gebukt gaat onder hoge werkdruk. Sinds 2008 heeft vader Jamie Spears de volmacht over belangrijke beslissingen in het leven van de popprinses. Dat kun je zien als de voogdij over een meerderjarige: vader Spears heeft de wettelijke macht om op zowel professioneel als persoonlijk gebied beslissingen voor zijn dochter te maken.

Toch kwam daar begin vorig jaar een plottwist: Britney Spears annuleerde haar shows in Las Vegas (goed voor 248 shows per jaar) en checkte in bij een psychiatrische kliniek. Dat deed ze ‘om tot rust te komen na een aantal stressvolle weken omdat haar vader plotseling ziek was geworden.’ Dat nieuws werd positief ontvangen door fans en media, omdat deze beslissing van haar zelf kwam. Sindsdien heeft Britney niet meer opgetreden en brengt ze schilderend en sportend haar dagen door in haar huis in Californië.

Oops, I actually did this

En dat schilderen blijkt nu dus een succes. Niet alleen omdat Britney mag exposeren in Frankrijk, ook omdat deze hobby de zangeres blijkbaar helpt bij ontstressen. En dat brengt ons bij de kracht van hobbies: willen we niet allemaal minder stressen en meer dingen voor onszelf doen?

Begin vorig jaar onderzocht de Universiteit van Portland State het verband tussen werk en hobbies. Het beoefenen van een hobby zou een goede invloed hebben op je werk, en vooral op je balans. Organisatiepsychologe Charlotte Fritz legde toen uit: ‘Onze hobby’s vertellen veel over ons en onze wereld: over hoe we ervoor kiezen om ons leven aan anderen te presenteren; over het lastige, en verwachting-gecharterde karakter van vrije tijd; over onze glibberige relatie met de eisen van de productiviteit. Hobby’s zijn een onderdeel van ons bestaan dat ons een indruk van controle geeft. Hobby’s creëren een sfeer waarin we voelen dat we een soort vakmanschap kunnen bereiken, een gevoel dat ons normaal gesproken wordt ontzegd in ons bredere persoonlijke en professionele leven. Hobby’s doe je puur voor jezelf en voor niemand anders.’

Precies wat Britney heeft gedaan. Zij heeft tijd, energie en motivatie vrijgemaakt voor een hobby, en heeft in die zin voor zichzelf gekozen. Ze had ook kunnen doorgaan met haar shows in Las Vegas of kunnen werken aan nieuwe muziek, maar dat zou niet hetzelfde zijn. Dan zou ze nog steeds niet voor zichzelf kiezen en werk niet volledig kunnen loslaten. Kun jij hetzelfde zeggen?

