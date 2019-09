Kunstmatige intelligentie voorspelt met hartfilmpje of je binnen 30 dagen overlijdt

Dat je rikketik er een keer mee stopt, weten we. Maar wanneer, niet. Vanaf nú wel. Met een nieuw programma kan met kunstmatige intelligentie aan de hand van een hartfilmpje de kans worden voorspelt dat iemand’s hart er binnen een bepaald aantal dagen mee op houdt.

Vijftien minuten aan hartfilm is genoeg voor het systeem om te kunnen inschatten wat de staat van iemands hart is. Dit doet het programma met behulp van kunstmatige intelligentie die gegevens van eerdere patiënten heeft opgeslagen. Patiënten die ooit een ECG kregen en daarna overleden zijn ingevoerd als risico, en patiënten die bleven leven als normaal. Door kunstmatige intelligentie werden de gegevens vergeleken en patronen herkend. Het daaruit volgende algoritme kan nu voorspellen hoe groot de kans is dat iemand binnen 30, 60, 90 of 365 dagen het loodje legt.

Hold your horses

Overigens is het niet zo dat je een ziekenhuis binnen kan wandelen voor zo’n hartfilmpje. Het programma is er voor patiënten met problemen in de bloedcirculatie. Daarbij moet het eerst nog veelvuldig worden getest met verschillende geslachten, etnische achtergronden en leeftijden.

Bron: Bright.nl | Beeld: iStock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.