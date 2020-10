Een kuuroord voor je vagina: je lekker laten stomen down under

Nu we massaal binnen moeten blijven en de winter in aantocht is, klinkt een warm, stomend badje voor je vayaya verleidelijk in de oren. Maar wat is yoni steam precies? En waar is het goed voor?

De naam yoni steam vertelt precies wat het is. ‘Yoni’ is namelijk de tantrische term voor de vrouwelijke geslachtsorganen. Ook betekend yoni in het Sanskriet ‘de bron van het leven’; en dat is precies wat onze vagina is. ‘Steam’ heeft geen verdere uitleg nodig dus voilà, daar is de betekenis van yoni steam: down under laten stomen.

Een stoombad voor je vagina en baarmoeder is een methode die al eeuwenoud is. Het wordt door sjamanen gebruikt om onder andere je vruchtbaarheid te vergroten en menstruatiepijn te verminderen. Een gezonde vagina is een must voor je vitaliteit en heeft een positief effect op je seksleven. Nou, kom maar door met dat stoombadje.

Sounds good, right?

Zoals we onze rug trakteren op een massage, kan onze yoni zo nu en dan ook een extraatje gebruiken. Naast het dagelijks wassen (met lauwwarm water zònder zeep), vindt onze vagina het heerlijk om gestoomd te worden. Je doet precies hetzelfde wat je voor je neus tijdens een verkoudheid doet: je hangt boven een bak met dampend water – alleen nu gehurkt (há, heb je meteen een squat oefening te pakken). Ontspan, rust uit en stoom de boel daaronder lekker schoon. Voeg gedroogde, biologische kruiden (rozenblaadjes, kamille, rozemarijn en oregano) toe voor een optimaal effect. Geloof ons: your vagina loves it.

But, why?

Arvigo Therapeut Talyah Donker vertelt in een interview dat ze vaak de vraag krijgt waarom yoni steam nodig is aangezien het vrouwelijke geslachtsorgaan zelfreinigend is. “Dat is ook zo”, vertelt ze. “Mits het in optimale staat functioneert en verkeert. Het voortplantingsstelsel is ontzettend gevoelig en kan snel uit balans raken. Denk aan bruin bloed of een onregelmatige menstruatiecyclus. Het stomen is daarom heel heilzaam”.

Kort gezegd is een yoni steam een holistische behandeling voor de vrouw. De stoom stimuleert en versterkt de natuurlijke functies. Het is zowel fysiek als mentaal verzachtend, helend en rustgevend. Door te stomen ga je geurtjes tegen, kan het zorgen voor minder klachten tijdens je menstruatie en heeft het een positief effect op je vruchtbaarheid. Een yoni steam helpt wondjes sneller te genezen en het heeft een ontgiftende werking op de baarmoeder en het lichaam. Dit maakt het een aanrader om te stomen na je bevalling.

Wijze raad

Het is belangrijk om je goed te laten informeren voordat je begint aan een steam sessie. Als je niet weet wat je doet kun je de flora van je vagina verstoren. Er zijn veel websites met handige informatie en Youtube video’s met instructies die precies uitleggen hoe het stomen werkt. Stoom niet te lang en stoom niet wanneer je zwanger bent. Ook wordt stomen in de eerste dagen van je menstruatie om stomen met een spiraaltje afgeraden.

Bron: holistik.nl | dalalounatuurlijk.nl