Hee, introvert: deze kwaliteiten voegen ontzettend veel toe op de werkvloer

Veel werkruimtes zijn nu eenmaal ingericht voor de extraverte mensen onder ons. We noemen een kantoortuin, een ontelbaar aantal vergaderingen en lunchen in grote ruimtes. Allemaal factoren waardoor een introvert juist behoorlijk uitgeput kan raken. Geen zorgen, jij hebt nu eenmaal weer andere kwaliteiten die veel toevoegen op de werkvloer.

Lees ook:

Volgens de wetenschap: door deze 3 dingen te doen laad je (als introvert persoon) je batterij op

Introvert werkvloer

Ook zul je jou niet snel onvoorbereid aantreffen. Nee, alles is tot in de puntjes geregeld en je weet precies waar je het over hebt. Een onverwachte gebeurtenis zal jou niet overkomen. En wees dan ook niet teleurgesteld als je niet meteen je woordje klaar hebt in een vergadering. Geef aan ‘ik kom hier later op terug’, want ideeën komen vaak pas écht naar boven als je wat ruimte hebt om na te denken.

Harde werker

Je zult misschien ‘stil’ gevonden worden, maar je bent wel vol focus bezig aan je taken. Trek je dan ook niks aan van dit commentaar: jij weet waar jouw kracht ligt. Laat ze maar lullen, want ondertussen heb jij je werk in de helft van de tijd gedaan. Last van de hoeveelheid geluid en onrustigheid in bijvoorbeeld een kantoortuin? Als introvert op de werkvloer is het verstandig om te investeren in een noise cancelling koptelefoon of kijk of je in een aparte ruimte kunt gaan zitten.

Hechte band

Praten over ditjes en datjes is dan misschien niet jouw ding, maar laat hele gesprekken over belangrijke zaken in het leven maar aan jou over. Zo bouw je uiteindelijk ook waardevolle connecties op met je collega’s, alleen het duurt misschien net wat langer. En dat is helemaal niet erg.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief