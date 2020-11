Geef toe: wanneer heb je voor het laatst echt hélemaal niks gedaan? De leegte toegelaten en zelfs een beetje verveling gevoeld? Het kan goed dat je dat moment niet meer kan herinneren. Zonde, want luieren blijkt hartstikke goed voor je te zijn.

We willen allemaal zo efficiënt mogelijk met energie omgaan. Dit kun je herleiden tot de oertijd: je minder druk maken, betekende dat je minder voedsel nodig had. Nu kun je tegenwoordig natuurlijk met één klik op de knop al je eten verzamelen, maar ons lijf herinnert ons nog af en toe aan deze periode.

Luieren

En ja, daarbij gaat je lichaam dus in een soort spaarstand. Hoe ze dat weten? Nou, dat kwam onder meer naar voren uit een Canadees onderzoek uit 2015. Hierbij werd bij de proefpersonen een exoskelet aangetrokken. Dit robotpak met kleine motoren maakte het lopen steeds zwaarder en zorgde ervoor dat deze simpele beweging meer kracht kosten. Met als gevolg dat de proefpersonen dus wat (onbewust) langzamer gingen lopen, om minder inspanning te voelen. Uiteindelijk kwamen ze tot een snelheid waarbij een constante hoeveelheid energie werd verbruikt.

Dagdromen

We denken nu misschien dat even stilzitten een verloren moment is, maar juist op het moment dat je niet rond aan het rennen bent, kom je tot de beste inzichten. Neem bijvoorbeeld voor je uit staren na een inspannende activiteit. Uit een studie van de University of California, Santa Barbara (2011) blijkt dat je juíst dan tot inzichten over de toekomst kunt komen. Hiervoor lieten ze 46 mensen games spelen. Zo moesten ze tijdens een spel woorden onthouden, maar tegelijkertijd ook nog eens sommen zien op te lossen. Zo af en toe moesten ze even weg van deze werkzaamheden, om vervolgens hun gedachten op te schrijven. Deze afleiding liet zien dat ze tijdens dit momentje van rust vaak over hun toekomst aan het nadenken waren.

Vervelen maar

Af en toe even niks doen is daarom ook helemaal zo gek nog niet. Het komt je creativiteit dan ook zeker ten goede en je gaat dagdromen zodra de verveling begint toe te slaan. Volgens een onderzoek uit 202 van de University of Central Lancashire zou je na saai werk (zoals bijvoorbeeld het overschrijven van telefoonnummers) juist tot creatievere oplossingen komen dan mensen die van tevoren geen eentonig klusje kregen. Staar dus maar lekker voor je uit na een dag hard werken: je hebt het niet alleen verdiend, maar wie weet tot wat voor ideeën je komt.

