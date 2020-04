Laat de verveling toe: waarom je heus ook mag niksen

Interessante cursussen zijn gratis, elk sportlesje kun je online volgen: kortom, het zou wel dom zijn om dit niet optimaal te benutten. Toch is dat niet helemaal waar. Het is namelijk ook helemaal prima om in deze tijd de verveling toe te laten.

Je hoeft heus niet van je passie je werk te maken

Lekker even niksen is misschien wel net wat je nu nodig hebt. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ga maar eens écht even je verstand op nul zetten. Nee, dat betekent ook niet Simsen of een boek lezen. Het gaat hier om pure verveling.

Verveling

Saai, zul je denken. Toch vindt je brein dat verre van, omdat ze op dit moment eindelijk eens hun eigen gang kunnen gaan. Zie het als een soort reset waarbij je hersenen teruggezet worden naar default mode. Neurowetenschapper Caroline Leaf legt uit: ‘Wanneer je alleen bent met je gedachten, herstart je als het ware je hersenen. Je zet je hersenen natuurlijk nooit écht uit, maar wanneer je even niks doet, is er ruimte om je hersenen opnieuw op te starten, to disconnect.’

Dagdromen

En wat er dan gebeurt, is eigenlijk alleen maar heel mooi. Psycholoog Stefan van der Stighel verklaart aan de Volkskrant: ‘Het brein schakelt dan over op dagdromen en introspectie. Je brein kan op verrassende gedachten komen, zolang je het maar af en toe de kans geeft om af te dwalen. Blijkbaar gaat een verveeld brein zo hard op zoek naar prikkels, dat er vanzelf creatieve gedachten komen.’ Naarstig op zoek naar een creatief idee? Laat je hersenen dan gewoon je werk doen, terwijl jij op standje uit staat.

Hoe doe je dat?

Maar ja, in een samenleving waar je cóntinue aan moet staan, kan echt even niks doen nog best een opgave zijn. Vooral omdat je telefoon nu altijd wel wat vermaak weet te bieden. Gebruik daarom loze momenten waar je normaal naar je mobiel grijpt eens om je te vervelen. Wie weet wat er dan gebeurt. Dagdromen kan tevens nog eens heel confronterend zijn, aldus van der Stighel. Dit komt omdat je dan eens écht goed jezelf en je gedrag onder de loep neemt.

Geen doel

Verveling hét nieuwe doel maken van 2020, is volgens Leaf ook weer niet de bedoeling. ‘Je hoeft echt niet de hele dag niks te gaan doen.’ Maar zo af en toe, kan het zeker geen kwaad. En onthoud: als jij geen behoefte hebt aan nieuwe dingen leren en het helemaal prima vindt hoe het nu is, is dat ook helemaal goed. Je hoeft niet als een wizzkid uit deze pandemie te komen.

