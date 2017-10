Zo haal je het optimale uit de laatste maanden van het jaar

Oh my god, kan iemand de tijd stil zetten? Het vierde kwartaal van het jaar is stilzwijgend ingegaan en wow, januari 2017 lijkt nog maar zo kort geleden! Ben jij ook je voornemens al lang vergeten? Geen zorgen, het jaar is nog niet voorbij. Met onderstaande tips haal jij het optimale uit de laatste maanden van het jaar.

Zorg voor een georganiseerde start in 2018

De beste manier om een nieuw jaar tegemoet te gaan, is om te beginnen met een schone lei. Sorteer al je papierwerk, breng oude kleren naar het goede doel, pimp je huis. Niets zo fijn als het nieuwe jaar beginnen met een opgeruimd hoofd en huis.

Geniet van de lange avonden

Toegegeven, wij missen die avonden op het terras nu al. Máár, er is ook heus iets leuks aan de donkere herfstavonden. Want nu de dagen korter zijn en de avonden langer, kun je direct bij thuiskomst je pyama aan doen. Benut de langere avonden optimaal en plan leuke activiteiten binnenshuis. Bijvoorbeeld een heerlijk bad op maandag, een gezichtsmasker op dinsdag, je manicure bijwerken op woensdag, enzovoorts, enzovoorts. Zin in!

Reflecteer op je jaar tot dusver

We zijn geneigd om te denken ‘wauw, wat is dit jaar voorbij gevlogen’ en ons te concentreren op al die voornemens die we niet hebben behaald. Maar kijk eens naar alles wat je wél hebt behaald. Pak pen en papier en schrijf op wat je tot nu toe hebt gedaan. Is 2017 een lastig jaar tot nu toe? Schrijf het op, sluit het op en ga het nieuwe jaar tegemoet.

Plan een reisje

Vakanties zijn er heus niet alleen in de zomer. Dat geldt zeker voor korte tripjes of city trips. Gebruik al je overige vrije dagen voor een korte vakantie. Kies een bestemming in het winterthema, zoals skiën, of zoek de zon op. Heb je hier geen geld voor? Maak dan nu alvast een spaarplan tot en met Kerstmis en je zult zien dat je een heel eind komt.

Ga voor je voornemens

Heb jij al je voornemens voor 2017 al behaald? Wow, gefeliciteerd. Zo niet, weet je dan nog wat je voornemens waren? Onthoud dat het jaar nog niet voorbij is en je nog genoeg tijd hebt om kleine doelen te behalen.

Voorkom je Kerstmis-dip

De periode van de feestdagen is altijd zo gezellig. Je brengt quality time door met vrienden en familie en je kunt een aantal dagen lekker tot rust komen. Je verheugt je op Sinterklaas, vervolgens op Kerstmis en dan is het nog eens feest tijdens Oud & Nieuw. Maar wat daarna? Zorgt dat je iets leuks hebt om naar uit te kijken in het nieuwe jaar en boek bijvoorbeeld een reisje of houd een feestje.

Begin met iets nieuws

Wil je gaan trainen voor een marathon? Altijd al een boek willen schrijven? Wacht niet tot het nieuwe jaar maar begin vandaag al!

Omarm het feestseizoen

Niet iedereen houdt van de feestdagen, maar wil je het optimale uit de laatste maanden van het jaar halen? Ga de feestjes met open armen tegemoet en zeg ‘ja’ op elke uitnodiging.

