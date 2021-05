Lady Gaga vertelt over verkrachting: ‘Hij liet me zwanger achter op straat’

In de documentairereeks ‘The me you can’t see’ vertelt Lady Gaga over worstelingen met haar psychische gezondheid in het verleden. De artiest vertelt ook dat ze tot twee keer toe werd verkracht.

Lady Gaga, wiens echte naam Stefani Germanotta is, vertelt in de documentaire van Oprah Winfrey en Prins Harry dat ze 19 jaar was toen ze een producer ontmoette die haar zei haar kleren uit te doen. ‘Ik zei nee. Ik ging weg en toen zeiden ze dat ze al mijn muziek gingen verbranden. Ze stopten niet me te vragen mijn kleren uit te doen. Ik bevroor en ik weet niet meer wat er toen gebeurde.’

Zwanger achtergelaten

Het was niet de eerste keer. Gaga was wekenlang ziek en besefte dat dit kwam doordat ze eerder werd verkracht. ‘Ik realiseerde me dat dat dezelfde pijn was die ik had toen iemand me verkrachtte en me zwanger achterliet op straat.’ Die heftige gebeurtenissen hebben tot op de dag van vandaag impact op haar.

Een psychose van een jaar

‘Ik had een psychose voor een aantal jaar. Ik was niet dezelfde vrouw. De manier waarop ik pijn voelde, was hetzelfde als toen ik werd verkracht. Ik heb zo veel MRI-scans gehad en nooit vonden ze wat, maar mijn lichaam herinnert zich wat er gebeurd is.’ Ze kon fantastische maanden hebben, maar door één trigger weer diep in de put raken.

Hart openen

Ze benadrukt dat ze met dit verhaal geen medelijden wil opwekken, en dat ze zich nog steeds schaamt. ‘Hoe leg ik uit aan mensen dat ik privileges heb, geld heb, kracht heb en ik me toch ellendig voel? Ik ben hier niet omdat ik medelijden wil. Het gaat goed met mij. Wat ik wil doen is mijn hart openen voor anderen, zodat ik ze kan helpen.’

