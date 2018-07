Last van (licht) urineverlies na je bevalling? Krijg de controle terug dankzij deze tips

Het krijgen van een kindje is iets bijzonders dat nergens mee te vergelijken valt en je gelukkiger maakt dan je je ooit kunt voorstellen. Maar waar niemand het na die bevalling over heeft, zijn de kwaaltjes die je na een zwangerschap kunt overhouden.

Het heft in eigen hand

Zo ervaren veel vrouwen problemen met verslapte bekkenbodemspieren na het krijgen van een baby. Die zijn helaas niet meer zo strak en elastisch als ze waren voordat er maandenlang een mini-you op drukte. Het gevolg? Een veranderd gevoel en controle over je blaas, plasbuis en endeldarm. Daardoor kun je mogelijk niet goed voelen wanneer je naar het toilet moet en kun je je klein (of grote) boodschap lastiger ophouden dan voorheen. Gelukkig kunnen nieuwbakken moeders er zelf het nodige aan doen om dit nare gevoel en gênante momenten te voorkomen, en het lichaam weer op krachten te brengen.

Toptips van een toptherapeut

Speciaal voor TENA, expert op het gebied van urineverlies, heeft fysio-, sportfysio- en manueel therapeut Jelle Heisen – die traint met topsporters als Estavana Polman – een lijstje ijzersterke tips verzameld om down under weer back in shape te komen. En daarvoor hoef je jezelf – godzijdank – niet helemaal naar de sportschool te slepen. Je bekkenbodemspieren train je namelijk net zo makkelijk thuis.

1. Let op je houding

Dit is de makkelijkste oefening. Het is misschien een beetje een open deur, maar een goede houding is de basis. Dus sta rechtop, maar laat je schouders ontspannen hangen. Blijf niet te lang in één houding staan, maar varieer een beetje; ga af en toe zitten, kantel je bekken naar voor en achter of verdeel je gewicht van het ene been naar het andere been. Zak je graag onderuit op je stoel? Niet doen! Zit recht, gebruik de hele leuning van je stoel en zet je voeten op de grond.

2. Vind je bekkenbodemspieren

Daarvoor bestaan verschillende trucjes. De makkelijkste is als volgt: ga rechtop zitten en probeer net te doen alsof je je plas ophoudt. Als het goed is komen je bekkenbodemspieren dan los van je stoel. Een andere truc is om tijdens het plassen je plas even te onderbreken. Lukt dat? Dan heb je de juiste spieren te pakken!

3. Laat je spieren regelmatig aan- en ontspannen

Het aanspannen van de bekkenbodemspieren veroorzaakt geen zichtbare beweging, erg handig, want je kunt ze dus overal trainen. Ben je thuis en heb je wat meer de tijd? Dan kun je bijvoorbeeld op je rug gaan liggen met opgetrokken knieën en je voeten steunend op het bed. Probeer je buikspieren aan te spannen door tijdens het uitademen je buik extra in te trekken.

Ook heel handig -en lekker-: de Pussy Playballs van VIVA’s seksspeeltjeslijn. Hiermee beleef je een zinderende sensatie en train je tegelijkertijd je bekkenbodemspieren. Niet alleen fijn voor je spieren, maar ook voor je orgasmes. Die worden nog intenser.

4. Let op je ademhaling en voorkom persen

Adem tijdens het oefenen rustig en regelmatig door, en probeer niet te persen. Het is belangrijk de oefeningen met regelmaat te herhalen en ze niet gehaast, maar ontspannen te doen. Neem er dus rustig de tijd voor. Het is verder belangrijk om niet te persen tijdens de oefeningen, het gaat enkel om het aanspannen (intrekken) voor een paar seconden en weer ontspannen.

5. Om hulp vragen is niets om je voor te schamen

Blijf je last houden van een zwakke blaas of lukt het niet om je bekkenbodemspieren aan te spannen? Neem dan contact op met een gespecialiseerd bekkenfysiotherapeut, die je hierbij kan helpen. Er zitten duizenden vrouwen in hetzelfde schuitje en dus is er écht niets (!) om je voor te schamen. Bespreek het maar eens met vriendinnen; grote kans dat je ook in je persoonlijke omgeving niet alleen bent.

En mocht je nou ondanks deze tips toch nog wat urine verliezen? No stress, dan is er Lights by TENA, speciaal voor licht urineverlies om die druppels op te vangen.

Bron: TENA | Beeld: iStock