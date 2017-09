Last van een onzuivere huid? Vermijd dan deze slaappositie

Een goede nachtrust kent vele voordelen. Om een aantal dingen te noemen: je concentratie is beter, je lichaam en dus ook je metabolisme werken optimaal en je huid heeft er baat bij. Maar hoe goed de kwaliteit van je nachtrust ook is, je slaappositie kan roet in het eten gooien als het aankomt op je stralende huid.

Slapen op je rug behoort misschien niet tot een van de meest populaire slaapposities, maar het is wel de beste als je goed wil doen voor je huid. Wanneer je op je zij of buik slaapt en je gezicht het kussen raakt, zorg je voor wrijving tussen je huid en kussen. Dit kan leiden tot een vorm van acne en dus de oorzaak zijn van je oneffen huid.

Bacteriën

Dat is niet het enige. Uit onderzoek blijkt dat er na een week al meer bacteriën op je kussen zitten dan op een gemiddelde toiletbril. Die komen allemaal op je gezicht terecht wanneer dat je kussen raakt en dat is ook niet heel fris wat ons betreft. Dit kan naast de wrijving ook een oorzaak van je onzuivere huid en mogelijke acne zijn. Op je rug is dus de beste slaappositie. Good night!

Bron ELLE | Beeld Sanoma Beeldbank