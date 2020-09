Last van stress? Start en eindig je drukke dag dan eens op deze manier

Als iemand je vraagt hoe het gaat, is het antwoord negen van de tien keer: ‘Druk, druk, druk.’ Zelfs nu de coronacrisis ons dwingt om rustiger aan te doen, blijf je jezelf voorbij rennen. Last van stress? Door je dag te starten én te eindigen op deze manier blijf je dat gevoel de baas.

Een goed begin is het halve werk zeggen ze weleens en daar schuilt wel degelijk een kern van waarheid in. Begin je dag daarom niet door meteen naar je telefoon te grijpen. Wanneer je een drukke dag op de planning hebt staan, is het beter om eerst vijf minuten even kort te stretchen. Zo komt je energielevel weer op peil en daar zul je de hele dag nog de vruchten van plukken, aldus slaapdeskundige Rebecca Scott.

Stress drukke dag

In de ochtend ontbijten is natuurlijk heel belangrijk, maar dat kun je beter met wat groentes doen dan bijvoorbeeld ovenverse croissantjes. Dus maak die smoothie en je bent door deze dosis vitamines helemaal klaar voor de dag. Geduld hierbij is een schone zaak, want door jezelf de tijd te gunnen ’s morgens, word je heel wat ontspannender wakker. Sterker nog, door nét even wat extra me-time in te bouwen voor je aan de slag moet, zal je stressniveau al wat dalen, verklaart psychotherapeut Jonathan Alpert.

Productief

De eerste twee uur nadat je bent opgestaan het productiefst volgens gedragseconoom Dan Ariely. Probeer daarom misschien al te sporten, en begin je werkdag met de belangrijkste taken. Hoef je daar niet nog tegen op te hikken. Klaar met werken? Ga dan niet nog na het eten even wat mails bij werken. Zo blijf je hangen in dat werkgevoel en sluit je je dag niet goed af. Wat wel helpt is om ’s avonds eens je gedachten neer te pennen in een dagboek. Op deze manier schrijf je al je emoties van je af en kun je van een afstandje de situatie bestuderen. Waar zat teveel energie in? Wat kan anders? Het proberen waard wanneer je stress hebt door een drukke dag.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash