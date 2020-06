Last van stress? Zo zorg je dat je weer rustig wordt

Of je het nu druk hebt op werk, of dat er veel gaande is in je privéleven (of allebei), last hebben van stress is natuurlijk nooit fijn. Je voelt je opgejaagd, neemt niet genoeg tijd voor jezelf en sluit uitgeput je dag af. Deze tips kunnen je helpen om weer rustig te worden.

Misschien is het een ver-van-je-bed-show, maar mediteren kan je zeker helpen om uit je drukke hoofd te stappen. Al tien minuten kan voldoende zijn om de stress uit je lijf te krijgen. Moeite om dit zonder hulp te doen? Download dan de toegankelijke app Headspace. Je kunt kiezen uit verschillende opties, dus er is voor ieder wat wils.

Stress rustig

Juíst door je druk te maken, kan je stress ook verminderen. Maar spreek wel met jezelf af dat je dit slechts een kwartiertje mag doen. Laat alles door je hoofd gaan, schrijf je zorgen op papier en laat het daarna ook écht los. Door de gejaagde gevoelens voor een bepaalde tijd toe te laten, zul je je daarna bevrijd voelen van deze opgefokte emoties. Ook wat stretch-oefeningen kunnen helpen om de onrust uit je lijf te laten.

Adem in, adem uit

Je hebt toch net al gemediteerd? Ja, dat klopt. Maar ook simpelweg op je ademhaling letten kan al bevorderlijk zijn om het gestresste gevoel te verminderen. Plaats één hand op je buik en de ander op je borst. Zorg dat je diep via je neus inademt, om heel rustig weer uit te ademen. Door 6 tot 10 keer per minuut te ademen in plaats van heel gejaagd, zul je al snel een stuk meer ontspannen je dag ingaan.

Duim, middelvinger, knie en teen

Nee, niet hoofd, schouders, knie en teen dit keer, maar probeer eens met je duim het onderste stukje van je middelvinger aan te raken als je merkt dat de druk je teveel wordt. Doe dit net boven het stukje waar je vinger in je handpalm overgaat. Waarom helpt dit? Nou, daar drukken zou werken omdat ‘het zenuwen activeert die het gebied rond je hart losser maken, dus dat beklemmende gevoel wat je hebt als je nerveus bent gaat weg.’ Dit onderdeel van Naam Yoga kan je heel erg vooruithelpen, verklaart psycholoog Sharon Melnick aan Business Insider. Zo word je dus echt rustig ten tijde van stress. En, voel je je al wat kalmer?

