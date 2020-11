Last van wintermoeheid? Dit kun je ertegen doen

Zodra de wintertijd is ingegaan, nemen de wallen onder je ogen toe en voel je je nooit écht uitgerust. Maak kennis met wintermoeheid. Het is een bekend fenomeen, maar gelukkig is er wel iets tegen te doen.

Dat je je zo uitgeput voelt, heeft alles te maken met de groeiende duisternis om ons heen. Dat klinkt heel heftig, maar wanneer de klok een uur teruggaat, sta je niet alleen op in het donker, maar sluit je ook je werkdag af zonder maar een beetje zonlicht te hebben gezien.

Wintermoeheid

Wintermoeheid dus. Door dit gebrek aan zonlicht, zullen je hersenen weer meer melatonine aanmaken. En nee, meer is in dit geval niet beter. Dit slaaphormoon (ja daar komt-ie) maakt namelijk dat je eigenlijk 24/7 onder een dekentje op de bank wil kruipen. Daarnaast helpt de ochtendglorie je om makkelijker te ontwaken, maar wanneer het buiten nog donker is, zul je maar moeilijk uit bed kunnen komen. Probeer daarom elk zonnestraaltje te pakken dat je kan. Dat klinkt overdreven, maar ga even weg achter die laptop en máák die wandeling. Niet mogelijk? Dan kunnen speciale UV-lampen ook al helpen.

Eet je energiek

Te weinig daglicht kan ook voor een gebrek aan Vitamine D zorgen, wat ook weer niet bijdraagt aan je energielevel. Gelukkig kun je het met eten al een beetje oplossen: zo zit het ook in vette vis zoals zalm, maar ook in margarine, rundvlees en ei. Of slik het wat bij als je weet dat je er elke winter weer last van krijgt. Waar je wel beter gedag tegen kunt zeggen, is teveel suiker. Je kunt daardoor ook weer nóg een extra dip krijgen.

Naar bed, naar bed

Nog even The Crown of The Queen’s Gambit afkijken (want komt er nu een tweede seizoen?), klinkt misschien leuk en aardig, maar deze opblijfwraak is hartstikke slecht voor je. Probeer daarom echt op tijd onder de wol te gaan. Routine is hierbij belangrijk en wanneer je ook nog eens 7 tot 9 uur slaap weet te halen in een nacht, ben je helemaal lekker bezig. Voeg daarbij ook nog eens sporten toe aan je werkweek en je zult misschien al heel wat verschil merken. Ja, we weten, daar heb je nu helemaal geen zin in, maar het werkt, echt. Al ga je maar elke dag even een blokje om.

Give it to me

Echt geen puf om ook maar iets van dit bovenstaande op te brengen? Kunnen we ons best voorstellen. Ga dan goed na waar jij op dit moment wél energie van krijgt. Wie weet kun je een oude hobby als puzzelen weer opnieuw oppakken of heb je juist behoefte om lekker op de bank te kruipen met een goede serie. En hee, zodra het weer mag misschien toch maar een tropische bestemming opzoeken? Misschien is dat nét dat beetje zonlicht (en cocktails) wat jij nodig hebt om de wintermoeheid te verslaan.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Pexels