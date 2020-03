Last van zomertijd: waarom je dat uurtje wel degelijk kan voelen

Afgelopen weekend ging de klok een uur vooruit en dat was nog best even wennen. Niet alleen had je korter weekend (al vond niet iedereen dat even erg in deze tijd), maar ook lijkt je ritme behoorlijk ontregeld. Hoe kan het dat je zo’n last hebt van de zomertijd?

Onze collega’s van Nu.nl vroegen het aan chronobioloog Marijke Gordijn. Zij verklaart dat zo’n uurtje schuiven met de tijd niet veel líjkt, maar in de realiteit zit dit toch wat anders. ‘Bij een jetlag is het voor je interne klok vaak makkelijker om zich aan te passen dan bij de zomertijd. Dat komt doordat bij een vliegreis niet alleen de tijd, maar ook de licht-donkercyclus op de plek van bestemming verandert.’

Last van zomertijd Je kunt dus wel degelijk last hebben van de zomertijd, omdat je een uur eerder op moet dan de dag ervoor. ‘Volgens je interne klok is het nog te vroeg om op te staan. Dat wordt bevestigd doordat het buiten nog donker is. We noemen dit ook wel ‘sociale jetlag’.’ Dit heeft alles te maken met je interne ritme dat net iets achterloopt op het dagritme van 24 uur. Op zich niet erg, want prikkels van buitenaf zoals daglicht zetten deze klok weer gelijk. ‘Daglicht in de ochtend zorgt ervoor dat er allerlei signalen naar de hersenen worden gestuurd waar verschillende processen op gang komen. Zo zijn we in staat om onze hoofdklok in de pas te laten lopen met de natuurlijke afwisseling van licht en donker en kunnen we op tijd in slaap vallen en wakker worden.’

Geen correctie

Maar bij zomertijd wordt dit natuurlijke proces verstoord. Waarom? Nou, omdat het gebrek aan daglicht in de ochtend jouw klok nog niet corrigeert. En ja, sommige mensen kunnen hier wel vier weken last van hebben. ‘Vooral late types, de ‘avondmensen’, passen zich moeilijk aan. Zij slapen in ieder geval wekenlang te weinig door het verzetten van de klok, mogelijk zelfs de hele zomer’, aldus Gordijn.

Slaaptekort

Het gevolg bij veel mensen is een slaaptekort. De chronobioloog sluit af: ‘Of je er nu veel of weinig last van hebt, voor iedereen geldt dat de storingen die ontstaan in de synchronisatie van het interne ritme langdurig allerlei hormonen en lichaamsprocessen ontregelen én onze slaap verstoren.’ Hierdoor kunnen zelfs gezondheidsklachten zoals overgewicht en suikerziekte, darm- en maagklachten en hart- en vaatziekten ontstaan.

Let your light shine

De oplossing om net wat beter deze verandering door te komen? Ten eerste kun je ’s ochtends proberen om zoveel mogelijk licht ‘op te zuigen’ en ook overdag regelmatig een wandelingetje te maken. In de avond is het juist belangrijk om je elektronische apparaten aan de kant te leggen, zodat bijvoorbeeld het schijnsel van je telefoon je ritme niet verstoort. En ja: ga echt op tijd naar bed. Dat scheelt echt een hoop in de ochtend, geloof ons.

