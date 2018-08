Lekker kort en pittig: de ‘buzz cut’ is in

Moest je nog wennen aan het idee dat het bloempotkapsel weer hip is? Dan is de nieuwste haartrend er waarschijnlijk niet eentje waarvoor je linea recta naar de kapper rent. Tegenwoordig ben je helemaal on trend als je je haar laat millimeteren. Maar mode is niet de enige reden dat vrouwen voor de ‘buzz cut’ kiezen.

Hard, krachtig en mannelijk: zodra we in een film een vrouw met een buzz cut tegenkomen, bevat ze vaak karaktereigenschappen van dit kaliber. In het echte leven hoeft een vrouw met gemillimeterd haar zichzelf natuurlijk lang niet altijd tot de categorie ‘stoere powervrouw’ te rekenen. Toch is buzz cut het ideale kapsel om een statement mee te maken. Sommige vrouwen kiezen ervoor om dapper- en onafhankelijkheid uit te stralen, anderen juist om kwetsbaar over te komen of te schoppen tegen het standaard schoonheidsideaal.

De tondeuse erin

Natuurlijk zijn er nog veel meer redenen om voor een kort koppie te kiezen. Zo is het lekker makkelijk (no uren voor de spiegel needed) en straalt het eigenheid uit. Wat de reden ook mag zijn; feit is dat de buzz cut tegenwoordig veel gespot wordt. Waar de wereld te klein was toen Britney Spears in 2007 afscheid nam van haar lange lokken (ook dit gold als statement), kijkt celebrityland tegenwoordig nog nauwelijks op als een vrouwelijke ster haar hoofd kaal scheert. Cara Delevigne, Megan Fox, Kristen Stewart: allen lieten zich onder handen nemen met de tondeuse.

Korte koppies

Hieronder vijf stoere vrouwen die de buzz cut rocken.

#hiernamaals A post shared by Romana vrede (@romanavrede) on May 24, 2018 at 3:40pm PDT