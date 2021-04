Deze 3 sterrenbeelden gaan een prachtige lente tegemoet

De zon komt weer langzaam achter de wolken vandaan en de bloemen beginnen te bloeien: het is lente. Voor veel mensen is dit de mooiste tijd van het jaar, maar voor deze drie sterrenbeelden wordt deze lente echt fantastisch.

Boogschutter (23 november – 21 december)

De lente zal bij de Boogschutter voor heel wat opschudding zorgen. Ze zullen ook alles veel intenser beleven. Dingen als boeken lezen, series en films kijken en genieten van kunst en muziek zullen ze veel meer doen deze lente. De creatieve kant van een Boogschutter wordt ook erg gestimuleerd en ze zullen weer zin krijgen om een oude hobby op te pakken. De Boogschutter zal zich ook weer even echt een kind voelen en meer in het moment leven deze lente.

Ram (21 maart – 20 april)

De Ram zal zich erg energiek en vrolijk voelen tijdens deze lente. Dit seizoen zullen ze ook erg goed in hun vel zitten en steeds meer van zichzelf gaan houden. Dus moeten ze dan ook gebruik maken van al die energie en self love en de dingen doen die ze gelukkig maken. De ram is een van de sterrenbeelden die het meest bloeien tijdens de lente. Dus voor elke Ram geldt: leef in het moment en geniet van dit seizoen.

Leeuw (23 juli – 23 augustus)

De leeuw zal een speciale lente krijgen waarin veel verandering plaatsvindt. Ze zullen opeens verlangen naar avontuur en kunnen zichzelf goed ontwikkelen dit seizoen. Ook zullen ze alles in een heel nieuw perspectief zien. Vaak zit een Ram met veel ideeën, maar durft hij of zij deze niet uit te proberen. Deze lente is dus de perfecte tijd om in actie te komen.

Bron: Vriendin | Beeld: Getty