Leren ‘nee’ te zeggen: waarom je je niet schuldig hoeft te voelen

Hoewel je hele lijf schreeuwt om rust, durf je niet te zeggen dat het niet zo goed uitkomt. Dus daar sta je dan, met een flinke dosis tegenzin. Leren ‘nee’ zeggen is erg belangrijk, zodat je niet over je eigen grenzen heen gaat. Zo doe je dat!

Allereerst is het belangrijk om in je achterhoofd te houden dat je geen ‘excuus’ hoeft te hebben om ergens onderuit te komen. Als jij ergens geen zin in hebt, mag je gewoon ‘nee’ zeggen. Een afwijzing is ook een antwoord, je hoeft niet altijd overal maar in mee te gaan.

Leren nee zeggen

Hoewel het misschien voelt alsof je de andere persoon afwijst, moet je dat niet zo zien. Wel is het verstandig om misschien niet te snel toe te zeggen op plannen. Je kunt er altijd nog later op terugkomen. Geef bijvoorbeeld aan dat je het nog even na moet kijken in je agenda. Achteraf toch spijt van een te snelle beslissing? Je zit er heus niet aan vast. Geef gewoon eerlijk aan dat je misschien te snel ‘ja’ hebt gezegd op bepaalde plannen, maar het toch niet goed uitkomt.

Dag schuldgevoel

Tip van Flip: voel je vooral niet schuldig. Je geeft vooral gewoon goed je grenzen aan en daarom hoef je ook niet met een uitgebreide verklaring te komen. Nee, je wilt helemaal niet op een drukke zaterdag naar een tuincentrum, want daarna ben je kapot. Stel desnoods een alternatief voor, maar knoop één ding in je oren: de ander vindt het waarschijnlijk alleen maar goed dat jij aan jezelf denkt.

Hoe duidelijker, hoe beter

Weet je al lang van tevoren dat je niet gaat komen, maar weet je niet hoe je het wil zeggen? Laat het vooral niet op het laatste moment aankomen. Mensen zullen eerder geïrriteerd zijn als jij een paar uur van tevoren Sjaak Afhaak bent, dan dat je het netjes op tijd meldt. Hoe duidelijker, hoe beter.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: Pexels