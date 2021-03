No, no, no: zo zeg je duidelijk doch vriendelijk ‘nee’

Sommige vrouwen kunnen prima hun eigen grenzen bewaken, maar toch zijn er ook heel wat die ‘nee’ zeggen zo’n beetje het ingewikkeldste vinden dat er is. Als je dat herkent, ben je waarschijnlijk een rasechte people pleaser die graag door iedereen aardig gevonden wil worden. Newsflash: dat gaat je niet lukken.

De waarheid is namelijk dat je nooit iedereen 100% tevreden kunt houden en dat er heus ook mensen zijn die jou ‘mwah’ vinden, net als dat er waarschijnlijk mensen zijn die jij ‘mwah’ vindt. Als je overal enthousiast ‘ja’ op roept zullen er nog steeds mensen zijn die je middelmatig vinden en als dubieuze bonus heb je het dan ook nog eens knetterdruk. Niet echt win-win.

5 tips

Een helder doch vriendelijk ‘nee’ op de verzoeken die je echt niet wil is terecht, maar niet altijd makkelijk voor de people pleasers onder ons. Met deze vijf tips wordt dat obstakel minder groot. Zodra je merkt dat de wereld niet vergaat, wordt nee zeggen de volgende keer een stuk makkelijker.

1. Geef een beetje context

Vooropgesteld staat natuurlijk dat je niemand uitleg verschuldigd bent. In principe volstaat een duidelijk ‘nee’. Als je dat wat bot vindt, kun je wel ophelderen waarom je nee zegt. Stel dat je collega je vraagt voor een virtueel boekenclubje. Dan is het a-okay om iemand vriendelijk te bedanken en zeggen dat je niet kunt, maar kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat je al in een andere boekenclub zit en twee clubjes teveel wordt. Zo weet de vraagsteller dat het niks persoonlijks is. Maar nogmaals: doe dat alleen als je je er oké bij voelt en ga geen smoesjes verzinnen.

2. Draai er niet omheen

Nee zeggen voelt misschien ongemakkelijk, en zodra je je ongemakkelijk voelt ga je al snel ergens omheen draaien. Je praat in rondjes zonder een punt te maken. Al die zijpaadjes zijn uiteindelijk alleen maar frustrerend en bovendien onnodig. Reken maar dat de persoon die je wat vraagt liever een eerlijk antwoord krijgt dan een vaag commentaar waar-ie niks mee kan.

3. Denk met de vragensteller mee

We zeggen niet dat je iemand voor de bus moet gooien, maar soms is het fijn om iemand aan te dragen als je zelf niet kunt. Als je door een opdrachtgever wordt gevraagd voor een klus waar je eigenlijk geen tijd voor hebt, ken je misschien iemand die wél tijd heeft en juist staat te springen om werk. Je kunt er ook voor kiezen nog geen namen te noemen door alleen te zeggen dat je iemand kent in je netwerk die misschien wel interesse heeft. Zo denk je mee en maak je misschien ook nog iemand anders blij.

4. Polderen

Compromissen sluiten is heel Nederlands, maar echt zo gek nog niet. Als je zus je vraagt voor een online pubquiz waar je geen zin in hebt, kun je bijvoorbeeld voorstellen dat je later aansluit voor een digitaal glas wijn. Of spreek af dat je een kwartiertje meedoet. Grote kans dat degene die je vraagt het waardeert dat je bereid bent een compromis te sluiten. Ook hier geldt: wel alleen doen als je zelf 100% achter dat compromis staat.

5. Wees egoïstisch

Het is lief om anderen te helpen, maar je zal niet de eerste yay-sayer zijn die zo afstevent op een burn-out. Het is oké om van tijd voor jezelf een prioriteit te maken en daarom nee te zeggen tegen dingen waar je geen zin in of tijd voor hebt. Selfcare betekent ook je grenzen kennen en die beschermen. Als je altijd ja zegt op alles en iedereen lijdt niet alleen je agenda daar onder, maar bestaat ook het risico dat je een hekel krijgt aan de mensen die om je hulp vragen. Zorg dus goed voor jezelf, uiteindelijk heeft je hele omgeving daar plezier van.

Bron: Pure wow | Beeld: Getty