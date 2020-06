Leuk, leuker, leukst: waar komt de drang om overal van te genieten vandaan?

Een vakantie, afspreken met vriendinnen of gewoon een wandeling door het bos: genieten! Alles moet continu maar leuk, leuker, leukst, maar waarom voelen we die drang eigenlijk? Gewoon iets doen – of juist niksen – lijkt tegenwoordig niet meer goed genoeg.

Natuurlijk zoek je liever plezier op dan ongemakkelijke ervaringen. Dat is alleen maar menselijk en ook dieren zullen eerder een prettige activiteit verkiezen om pijn te kunnen vermijden. Je aangeboren overlevingsinstinct waarschuwt je op deze manier om gevaar uit de weg te kunnen gaan.

Genieten

Niet zo gek dus, dat plezier in ons hoofd gelijk staat aan iets goeds. Maak daarom kennis met het pleasure principle van Sigmund Freud: de drang om op zoek te gaan naar de leuke kanten in het leven. Toch is het niet meteen dé verklaring waarom we tegenwoordig maximaal willen genieten van elk klein moment.

Paradijs

Dirk de Wachter, psychiater-psychotherapeut aan de Katholieke Universiteit Leuven in België, noemt deze behoefte ook wel ‘de ziekte van deze tijd’. Waarom alles dus ook leuker dan leuk moet zijn, heeft volgens hem alles te maken met het afschaffen van religie. In zijn boek De kunst van het ongelukkig zijn redeneert hij: ‘We willen het paradijs hier en nu maken, sinds de meesten ervan overtuigd zijn dat er na dit aardse leven geen paradijs meer wacht.’ Als mens willen we ons een ware god voelen, om elke dag de slingers te kunnen ophangen. Plus: ‘Alles wat niet gelukkig en geweldig is, is ongewenst en abnormaal’.